Nuovi caschi LS2 Helmets: il modulare Advant e il jet Drifter. I prezzi

LS2 Helmets ha presentato in anteprima mondiale al Salon du 2 roues due nuovi prodotti. Si tratta dei nuovi caschi Advant e Drifter, un modulare e un jet. Scopriamo caratteristiche e prezzi.

IL MODULARE Il nuovo casco FF906 Advant è il casco convertibile che entra a far parte del segmento che l’azienda di Barcellona chiama urban commuter, ovvero modulari che funzionano perfettamente in diversi contesti, cittadino o extraurbano, grazie alla mentoniera ribaltabile a 180°, che consente al casco di essere utilizzato come integrale o jet. Il nuovo Advant si caratterizza per la doppia omologazione P/J – integrale e jet – e la nuova omologazione ECE 22.06. È realizzato in KPA – Kinetic Polymer Alloy – un mix di materiali in grado di garantire al casco flessibilità e resistenza. Non mancano cinturino rinforzato con chiusura micrometrica in acciaio, inserti catarifrangenti nella parte inferiore delle imbottiture, lo spazio per l’uso di occhiali da sole, un sottogola che riduce i rumori esterni e protegge il pilota dal vento e dal freddo durante la guida.

LS2 Advant: il modulare in posizione aperta

INTERNI E VISIERA L'imbottitura interna è tagliata a laser, antiallergica, smontabile e lavabile, mentre la presa d’aria centrale e quella ampia posteriore assicurano il flusso d’aria all’interno del casco. La visiera esterna è realizzata con trattamento antigraffio e protezione dai raggi UVA, al pari del visierino parasole interno a scomparsa.

TAGLIE E PREZZI Il nuovo LS2 Advant è disponibile nelle taglie dalla XS alla 3XL – peso di 1680 grammi nella taglia L – ha una garanzia di 5 anni e un prezzo di partenza pari a 329 Euro nella versione monocolore, che diventano 359 Euro per le 8 variati grafiche. Come tutti i modelli della gamma LS2, è predisposto per l’inserimento di un sistema di interfono bluetooth. Sarà disponibile nei negozi a partire da fine maggio.

LS2 Drifter

IL JET L'altro casco di LS2 Helmets è il nuovo OF606 Drifter. Questo jet è già provvisto della nuova omologazione ECE 22.06 ed è dotato di mentoniera in termoplastica staccabile. Design moderno e aggressivo, è realizzato – come il modulare Advant – in KPA ed è disponibile in 2 misure di calotta esterna ed è dotato di frontino superiore. La chiusura è di tipo micrometrico.

INTERNI E VISIERA Imbottitura interna con trattamento anti-allergico, smontabile e lavabile, mentre non mancano il visierino da sole trasparente a scomparsa con trattamento anti-appannamento, facilmente sostituibile con il secondo visierino scuro, compreso nella confezione. La ventilazione all'interno è affidata a 2 ampie prese d'aria nella zona superiore, mentre la mentoniera dispone di forature per ottimizzare la circolazione dell'aria nel casco.

LS2 Drifter: con la mentoniera fissata diventa quasi un integrale

TAGLIE E PREZZI LS2 Drifter è disponibile, nelle taglie dalla XS alla 2XL – peso in taglia M di 1.380 grammi – al prezzo di 129 Euro nella versione monocolore, mentre per le altre varianti grafiche il prezzo è di 149 Euro. Il Drifter è dotato di predisposizione per il sistema interfono bluetooth e sarà disponibile nei negozi dal mese di giugno.



Per maggiori informazioni o per conoscere i colori dei nuovi caschi potete visitare il sito di LS2 Helmets, cliccando qui.