LS2 lancia l'iniziativa #AlwaysWithTatay, tutte le info

LS2 ha lanciato l'iniziativa #AlwaysWithTatay, una campagna di raccolta fondi che offre a tutti gli appassionati delle due ruote l'opportunità di aiutare e sostenere Carlos Tatay nel suo percorso di recupero. Il mondo del motociclismo si è mobilitato per aiutare il pilota valenciano che sta affrontando una complessa situazione finanziaria legata ai costi dell'indispensabile riabilitazione presso l'Ospedale Nazionale per Paraplegici di Toledo, in seguito al brutto incidente di cui è stato protagonista a Portimao lo scorso 2 luglio in una gara del campionato europeo di Moto2. LS2, nota marca di caschi e attrezzatura motociclistica, ha avviato la campagna su GoFundMe, consentendo ai professionisti del settore e agli appassionati di contribuire, anche in modo anonimo, per sostenere Tatay. L'azienda ha già mostrato il suo sostegno con una donazione iniziale e si è posta l'obiettivo di raggiungere 25.000 euro.

COME DONARE Il carattere di Carlos Tatay, contraddistinto da determinazione e spirito di miglioramento, emerge come elemento fondamentale per la sua guarigione. Il 2 luglio scorso ha subito una grave lesione alla colonna vertebrale (D8 incompleta), rendendo fondamentale la riabilitazione per poter tornare ad acquisire mobilità sulle sue gambe. Recentemente è emersa la notizia della difficile situazione economica di Tatay, e questo ha spinto il suo sponsor LS2 a lanciare la campagna di raccolta fondi, con l'obiettivo di coprire le spese presso l'ospedale specializzato. Fare una donazione è molto semplice: basta inserire questo link e, sul lato destro, cliccare su “Dona adesso”. La pagina stessa reindirizzerà a un modulo in cui occorrerà compilare l'importo che si desidera donare, il metodo di pagamento e, se lo si desidera, anche il nome del donatore. Un processo facile e intuitivo che non richiede più di 5 minuti. Tutto il denaro raccolto andrà direttamente a Carlos, affinché possa continuare il suo difficile percorso di recupero.

LE PAROLE DI CARLOS “Siamo sempre stati enormemente orgogliosi di supportare un pilota come Carlos Tatay, perseverante, combattente e laborioso'', ha spiegato Luca Porcellati, Direttore Marketing di LS2. ''E ora siamo ancora più orgogliosi di farlo. In questi mesi ci ha dato un’incredibile lezione di vita, è diventato un vero esempio da seguire. Il minimo che possiamo fare è aiutarlo in ​​questo percorso complesso. Incoraggiamo tutti coloro che possono fare la propria parte per una causa così importante''. Attraverso i suoi profili social, il pilota sta testimoniando il suo processo di guarigione, mostrando come negli ultimi mesi abbia iniziato a praticare ciclismo, nuoto e anche tennis, cosa che lo sta aiutando notevolmente nel suo recupero, sia fisico che mentale. ''Mi sento molto felice di poter contare sulla mia grande famiglia LS2 per lanciare un progetto importante per me come questo. In questo momento, la mia vita è completamente cambiata e ho dovuto cambiare molte cose. Tra queste, ora ho bisogno di un trattamento quotidiano per migliorare giorno dopo giorno con l'obiettivo di raggiungere la guarigione completa'', ha spiegato Carlos Tatay.

Puoi fare la tua donazione su https://gofund.me/b0a51206

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/12/2023