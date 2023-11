LS2 X-Force: nessun casco MX è mai stato così sicuro. Ecco perché

Se siete fuoristradisti di livello internazionale probabilmente già lo sapete, altrimenti è facile che vi siate persi la notizia: la Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) ha introdotto la normativa FRHPhe-02. Una super-omologazione dedicata caschi per il fuoristrada che diventerà obbligatoria, a partire dal 2026, in tutte le competizioni internazionali. Il 2026 non è poi così lontano, eppure nessun produttore aveva già presentato un casco omologato FRHPhe-02, almeno fino a oggi. L’X-Force di LS2 è il primo casco ad ottenerla.

LS2 X-Force è disponibile in 5 grafiche. Qui la ''Barrier Hi-Vis Yellow Green''

CHE BOTTE! La normativa FRHPhe-02, che si differenzia dalla “01” per essere dedicata ai caschi per il fuoristrada, è un'omologazione che garantisce un livello di sicurezza ai massimi livelli, prima ad appannaggio dei soli caschi da pista. Per ottenere questa omologazione, il casco, deve essere in grado di superare 8 crash test: quattro dei quali contro un’incudine piatta ad una velocità di 8.2 m/s e quattro contro una emisferica a 7.5 m/s. Prove ''sotto sforzo'' non previste da nessun altro standard. La normativa diverrà obbligatoria a partire dal 2026 nelle competizioni internazionali e speriamo che, a seguire, ciò valga anche per i campionati nazionali.

Con LS2 X-Force non solo competizioni, anche avventura.

LS2 OTTIENE IL PRIMATO Che LS2 abbia obiettivi ambiziosi in tutte le categorie non è un segreto, e quale miglior modo di dimostrarlo se non creando il casco più sicuro della categoria? Ebbene sì, l’X-Force è il primo casco a superare tutti i crash test FIM e guadagnare, con due anni di anticipo, la certificazione FRHPhe-02. Questo traguardo non solo è importante per l’azienda, ma sicuramente solleciterà la concorrenza a sviluppare caschi altrettanto sicuri, a tutto vantaggio di noi appassionati. L’X-Force è realizzato in carbonio 9K e polistirene, così da contenere il suo peso in soli 1.200 grammi. Le taglie spaziano dalla XS alla 2XL mentre il confort è garantito da un rivestimento interno traspirante, removibile e lavabile, insieme ad un sistema di ventilazione che comprende prese d’aria sulla mentoniera e sulla parte superiore (oltre agli estrattori posteriori). Il prezzo dell’LS2 X-Force è di 399 euro e, insieme al casco, viene fornita anche una visiera più lunga ed aggressiva (rispetto a quella estensibile e regolabile di serie) e il kit di idratazione, di cui l’X-Force prevede la predisposizione.

