Caberg 2024: Drift Evo II, il casco intelligente che ti salva la vita

Caberg nel 2024 compie 50 anni e lo fa presentando due interessanti novità 2024: da un lato il Drift Evo II, nuovo integrale che integra un chip con le informazioni del pilota (utile in caso di incidente), dall'altra il jet Soho. Andiamo alla scoperta dei caschi, entrambi omologati 22-06.

Dal Drift Evo arriva ora l'Evo II, omologato secondo i recenti standard ECE 22-06 e aggiornato sotto diversi profili. La più grande novità del nuovo integrale è inserita all'interno della parte posteriore della calotta – realizzata in fibra di vetro o fibra di vetro e carbonio – ed è il Caberg SOS Medical ID, vale a dire un microchip che racchiude tutte le informazioni fondamentali del pilota, quali dati anagrafici, medici e contatti di emergenza. In caso di incidente, grazie alla tecnologia NFC, il soccorritore potrà, avvicinando il proprio smartphone al casco, raccogliere queste informazioni e inviare un sms ai contatti di emergenza del motociclista con la posizione esatta.

CARATTERISTICHE GENERALI Il Caberg Drift Evo II è dotato di un nuovo sistema di fissaggio/smontaggio della visiera: quest'ultima, antigraffio, è anche equipaggiata con sistema Pinlock Max Vision 70, mentre non manca il solito visierino parasole DVT. Sulla mentoniera trova spazio una nuova doppia presa d'aria, così come sulla calotta, mentre sono quattro gli estrattori al posteriore.

Caberg Drift Evo II Carbon

DENTRO Gli interni del Drift Evo II, realizzati con tessuti traspiranti e ipoallergenici completamente removibili e lavabili, sono provvisti di guance a sgancio rapido, meccanismo utilizzabile attraverso il nastro rosso posto sulle guance stesse, per una rimozione sicura e rapida in caso di incidente. Le guance, sagomate nella parte alta, facilitano l’ingresso di occhiali da vista o da sole. Il meccanismo di chiusura del cinturino, infine, è a doppio anello.

CONNESSO Il nuovo Drift Evo II è predisposto per l’alloggiamento del comunicatore Caberg Pro Speak Evo che permette di comunicare con il proprio cellulare, col passeggero e con altri motociclisti, fino a 200 metri di distanza. Grazie al sistema ci si può collegare al GPS, ascoltare musica attraverso il telefono o il lettore MP3.

MISURE, COLORI, PREZZI Caberg Drift Evo II è disponibile in due taglie di calotta, una che copre le misure da XS a M, l'altra da L a XXL con un peso tra 1.400 e 1.450 grammi (+- 50 grammi), mentre il Drift Evo II Carbon scende a 1.300-1.350 (+-50 grammi). Caberg Drift Evo II è disponibile in 8 diverse colorazioni a partire da 309,99 euro, mentre per la versione Carbon, venduta in 3 differenti varianti cromoatiche, servono 429,99 euro.

Caberg Soho

Il nuovo jet omologato ECE 22-06 di Caberg, Soho, è un prodotto destinato a chi fa un uso prettamente urbano del proprio mezzo a due ruote. Calotta in ABS, visiera antigraffio con visierino parasole integrato, una presa d'aria sulla parte alta della calotta e interni estraibili e lavabili sono solo alcune delle caratteristiche di questo casco jet, dotato di cinturino con chiusura micrometrica e di predisposizione per il sistema Caberg Pro Speak Evo, che permette di comunicare con lo smartphone e non solo.

MISURE, COLORI E PREZZI Due taglie di calotta, una per le misure dalla XS alla M, l'altra dalla L alla XXL, 4 versioni monocolore e 8 con grafiche, con prezzi a partire da 149,99 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/11/2023