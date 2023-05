Caberg Riviera V4 X, il demi jet per l’estate (che sta arrivando)

Il clima di queste settimane è indubbiamente ballerino, ma l’estate sta comunque per arrivare, e si preannuncia fin da ora decisamente torrida. Per chi si muove in scooter, tutti i giorni, su tratte urbane ed extraurbane, una delle proposte per il 2023 è la nuova versione del casco Riviera V4, demi jet perfetto per gustarsi passeggiate su moto di piccola e media cilindrata, omologato ECE 22.06.

Caberg Riviera V4 X, una versione colorata Geo

COME È FATTO Il design della calotta, della visiera e del sistema di ventilazione sono stati sviluppati per ridurre la resistenza aerodinamica, rendendo il casco adatto ad affrontare gli ambiti cittadini ma anche le velocità più sostenute, riducendo l’affaticamento del collo e mantenendo un livello di temperatura ideale all’interno della calotta durante i mesi più caldi. Il Riviera V4 X è disponibile in due taglie di calotta (XS, S e M per la piccola e L, XL e XXL per la grande) e pesa 1.150 grammi (+/- 50).

Caberg Riviera V4 X, la versione colorata Muse

DUE VISIERE Il casco monta il sistema Double Visor Tech, che comprende la visiera parasole interna. Tutti gli interni, paranuca compreso, sono in tessuti traspiranti, removibili e lavabili. La fibbia ha la regolazione micrometrica, ed è accompagnata da un anello in acciaio per assicurare il casco alla motocicletta. Il Visiera V4 X può anche utilizzare il Caberg Pro Speak Evo, interfono Bluetooth che consente di ascoltare musica, collegare il GPS, fare e ricevere telefonate, e di parlare con il proprio passeggero o compagno di viaggio fino a 200 metri di distanza.

Caberg Riviera V4 X, una versione colorata Geo

COLORI E PREZZO Il Caberg Riviera V4 X è disponibile in diverse colorazioni: Nero Opaco, Bianco, Antracite Opaco, Blu Opaco Yama, Azzurro Opaco, Verde militare opaco e Rosso Opaco. Oltre alle versioni monocolore ci sono quelle con grafica Geo, in quattro combinazioni cromatiche, e la Muse (solo per taglie XS, S e M). Il demi jet Rivera V4 X è disponibile al prezzo consigliato di 119,99 euro per le versioni monocolore, e di 149,99 euro per quelle grafiche Geo e Muse.

SCHEDA TECNICA CABERG RIVIERA V4 X

Calotta LG Chem Hi-impact ABS, doppia taglia Calotta piccola XS, S, M Calotta grande L, XL, XXL Visiera Doppia (Trasparente + Fumé), antigraffio Fibbia Micrometrica Aerazione interna Interno estraibile e lavabile Blocco laterale visiera Predisposizione Caberg Pro Speak Evo Peso 1150 +/- 50 grammi Prezzo 119,99 euro (monocolore), 149,99 euro (Geo e Muse)

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/05/2023