Caberg Levo X, nuovo casco modulare per gli appassionati di mototurismo

L’ultima novità dell’azienda bergamasca è un casco flip up di fascia alta, disponibile in sei taglie. Scheda tecnica e prezzo

Sta per compiere quasi cinquant’anni l’azienda bergamasca Caberg Helmets, fondata nel 1974 e da sempre impegnata nella produzione di caschi dagli alti standard qualitativi. A dimostrazione della sua attenzione alla sicurezza, quasi tutti i modelli della gamma 2023 sono omologati secondo la nuova normativa ECE 22.06.

Caberg Levo X, nuovo modulare della collezione 2023

LEVO X L’ultimo arrivato nella collezione 2023 è il modello Levo X, flip up (omologato ECE 22.06) per le esigenze degli appassionati di mototurismo che cercano un casco senza compromessi tra stile e sicurezza, capace di garantire comfort, ventilazione, aerodinamica e una visibilità superiore alla media.

PESO PIUMA La calotta esterna è realizzata in fibre composite: in questo modo il casco ha un peso di circa 1550 grammi, che può variare di +/- 50 grammi per la calotta piccola e taglie XS, S e M, e +100 gr per la calotta grande in taglie L, XL e XXL. I più esigenti troveranno anche la versione Carbon con calotta in fibra di carbonio, che fa risparmiare sulla bilancia quasi un etto, per un peso complessivo di 1450 grammi.

Caberg Levo X, nuovo modulare della collezione 2023

AERODINAMICA Il sistema di ventilazione del Levo X è costituito da due prese d'aria frontali e due estrattori posteriori in grado di offrire un comfort ottimale anche nelle condizioni più estreme per merito dei canali presenti nella calotta interna. La visiera è la Panoramic Ultra-Wide di Caberg, con un’apertura frontale di 82°, che permette di godersi il panorama senza dover muovere troppo la testa per tenere sotto controllo le informazioni sul cruscotto. A questa si aggiungono la lente antiappannante Pinlock Max Vision (indispensabile quando si incontrano condizioni meteo come pioggia e umidità) e la visiera parasole integrata Double Visor Tech, facile da manovrare anche con i guanti.

Caberg Levo X, versione Manta colorata

INTERNI CURATI All’interno troviamo tessuti traspiranti, amovibili, lavabili e trattati Sanitized, per il massimo del comfort in qualsiasi condizione climatica con il massimo della traspirabilità. Il casco supporta il sistema di comunicazione Caberg Pro Speak Evo e i principali comunicatori universali presenti sul mercato.

Caberg Levo X, versione antracite

PREZZO Il nuovo Levo X è sul mercato dallo scorso febbraio, a un prezzo consigliato di 419,99 euro per le versioni monocolore nero opaco, bianco, blu opaco Yama e grigio metallizato. La versione grafica Levo X Manta, disponibile in quattro combinazioni cromatiche, costa 459,99 euro. La versione più leggera Levo X Carbon costa invece 539,99 euro.

SCHEDA TECNICA CABERG LEVO X

Calotta Fibre composite, fibra di carbonio per Carbon Taglia dalla XS alla XXL (due calotte) Intercom Supporto per Caberg Pro Speak Evo e altri Peso 1.550 grammi (1.450 per Carbon) Omologazione ECE 22.06 Visore Panoramic Ultra-Wide, 82° Visiera parasole Integrata Interni Amovibili, lavabili, Sanitized Colori Nero opaco, bianco, blu opaco Yama e grigio metallizato Prezzo Levo X 419,99 euro Prezzo Levo X Manta 459,99 euro Prezzo Levo X Carbon 539,99 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/03/2023