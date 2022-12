Caberg Duke X: il nuovo modulare debutta a gennaio 2023

Caberg, specialista nella produzione di caschi per il segmento road, si appresta a iniziare la stagione 2023 lanciando alcune novità della collezione del prossimo anno. A partire da gennaio 2023 arriva infatti sul mercato il nuovo Caberg Duke X: casco dalle caratteristiche tecniche e stilistiche altamente innovative, che può vantare un plus importante in termini di sicurezza e comfort grazie all'omologazione ECE 22.06 P/J.

Nuovo Caberg Duke X 2023

SCOMMETTE SU LOOK E TECNOLOGIA Design attraente, comfort, sicurezza e massima attenzione ai dettagli sono queste sono le caratteristiche che fanno del nuovo modello Duke X un casco 100% italiano, con tanto di nuovo sistema di apertura della mentoniera. Caberg Duke X, gode di tutto il know-how tecnico dell'azienda bergamasca (qui l'approfondimento su Duke Evo e Flyon II). Provvisto della doppia omologazione P/J, Duke X consente di guidare il proprio mezzo sia in modo integrale sia a mentoniera alzata senza rinunciare alla sicurezza. Grazie infatti a un selettore di dimensioni ridotte posizionato sulla sinistra del casco, la mentoniera si blocca nella posizione di massima apertura (posizione J), evitando così la chiusura accidentale della stessa. All’appello non manca poi l’esclusivo sistema Double Visor Tech, per maggiore visibilità, comfort e sicurezza alla guida, grazie alla presenza della visiera principale unita a una seconda visiera parasole. Il sitema DVT (Double Visor Tech) consente inoltre di guidare con la mentoniera e relativa visiera esterna sollevata e la visiera parasole interna abbassata, in questo modo gli occhi saranno sempre protetti da eventuali moscerini o detriti.

Gamma colori Caberg Duke X 2023

ARRIVA A GENNAIO Duke X, pesa solo 1.550 grammi e vanta la presenza di due ampi aeratori posizionati sulla mentoniera e sulla parte superiore della calotta, facili da manovrare e utili a garantire un ottimale ricambio d’aria interno del casco (qui l'approfondimento su Caberg Riviera V4 2022). Predisposto per essere accessoriato con il nuovo sistema Caberg Pro Speak Evo, per comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3. Caberg Duke X ha tutte le carte in regola per diventare un must have della collezione Caberg 2023. Disponibile a partire da Gennaio 2023, Duke X sarà proposto sul mercato in cinque monocolori (nero opaco, nero smart, bianco metallizzato, Blu Yama opaco, Antracite opaco) e nella versione grafica speciale Duke X Tour nei colori nero opaco/antracite/fucsia e nero opaco/antracite/giallo fluo.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 23/12/2022