Caberg Duke Evo e Flyon II: modulare e jet tra le novità 2023

Caberg ha presentato a EICMA la nuova collezione 2023 composta da 14 modelli, di cui 8 omologati ECE 22.06, che saranno presenti sul mercato a partire già dai primi mesi del 2023. Tra queste novità figurano Duke Evo e Flyon II, un casco modulare e un jet che aderiscono alla normativa ECE 22.06. Scopriamo come sono fatti.

IL MODULARE Duke Evo è il nuovo Flip Up in policarbonato 100% Made in Italy. Omologato ECE 22.06 P/J – quindi sia aperto che chiuso – il Duke Evo è dotato di una mentoniera più lunga che assicura spazio extra per il mento del pilota. Il sistema Double Visor Tech, grazie a una visiera parasole integrata facile da manovrare, permette di guidare sempre con la giusta luce e quindi con la massima sicurezza. La visiera è antigraffio, mentre quella esterna, trasparente, è sia antigraffio che dotata di trattamento antiappannante, grazie alla lente Pinlock 70. Il peso del Duke Evo è contenuto in circa 1600 gr.

Caberg Duke Evo

BLUETOOTH Il modulare Duke Evo inoltre è predisposto per essere equipaggiato con il nuovo sistema di comunicazione Pro Speak Evo di Caberg che permette di comunicare non solo col proprio telefono cellulare e il passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS e ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore MP3.

COLORI E TAGLIE Caberg Duke Evo è offerto in 4 versioni monocolore: blu opaco Yama, bianco metallizzato, nero opaco e antracite opaco. C'è poi la versione grafica Duke Evo Move, in 4 varianti colore, e la particolare Duke Evo Rusty. Le taglie vanno dalla XS alla XL per tutti i modelli, a eccezione della colorazione antracite opaco/nero/fucsia della versione Duke Evo Move, che è disponibile nelle taglie dalla XS alla M.

Caberg Flyon II

IL JET Le novità 2023 in casa Caberg non si fermano alla gamma Flip Up ma interessano anche chi cerca un casco più versatile, magari adatto all'uso quotidiano in sella alla scooter. Tra i jet figura il nuovo Flyon II, anche lui fresco di omologazione ECE 22.06. Per il Flyon II visiera esterna antigraffio e antiappannamento, 2 misure di calotta – una piccola con taglie dalla XS alla M e una grande in taglie dalla L alla XL – 3 varianti monocolore e 2 con grafiche: rispettivamente nero opaco, bianco e grigio opaco, ma anche Carbon con calotta realizzata interamente in carbonio e Boss, con 4 accese varianti colore.

PER LA PRIMAVERA Caberg Flyon II sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di maggio 2023, fino ad allora è disponibile sul mercato il suo precursore Flyon, da sempre uno dei Jet di Caberg più apprezzati per le sue caratteristiche e per la qualità dei suoi materiali.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/11/2022