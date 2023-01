Caberg Horus X: il modulare di ultima generazione arriva a febbraio

Caberg Horus X è il casco modulare pensato per soddisfare le esigenze di chi ama fare lunghi viaggi e per chi usa la propria moto o scooter per spostarsi in ambiente urbano ed extraurbano (qui Caberg Duke X 2023). La doppia omologazione P/J permette sia l'utilizzo con mentoniera aperta, sia l'uso con mentoniera chiusa in conformità con i test omologativi previsti dalla normativa ECE 22.06 P/J. Horus X è casco confortevole, sicuro e con caratteristiche tecniche altamente innovative. Il nuovo Flip Up di casa Caberg non rinuncia a dire la sua anche in termini di design. Grintoso ed elegante grazie a colorazioni accattivanti, Horus X è la sintesi perfetta che trasmette agli appassionati delle due ruote tutta la competenza e il know-how tecnologico e stilistico della Casa bergamasca.

Caberg Horus X 2023

LEGGERO E TECNOLOGICO La Panoramic Ultra-Wide Visor è in grado di offrire un campo di visione tra i più ampi della sua categoria grazie ad un’apertura frontale pari a 82°. Inoltre, Horus X è dotato della lente antiappannante Pinlock Max Vision indispensabile quando si incontrano condizioni meteo come pioggia e umidità. Non manca poi la visiera parasole integrata Double Visor Tech, facile da manovrare tramite un comando posto sul lato sinistro del casco. Grazie ai canali presenti nella calotta interna Horus X garantisce l'ideale livello di ventilazione anche nei mesi più caldi senza rinunciare alla silenziosità quando si viaggia a velocità sostenute. Caberg Horus X, pesa solo 1.650 grammi, con una variazione di +/- 50 grammi a seconda delle taglie. Horus X è predisposto per essere accessoriato con il nuovo sistema Caberg Pro Speak Evo per comunicare con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero.

Le diverse versioni di Caberg Horus X

PREZZI E TAGLIE Da febbraio 2023, nuovo Horus X di Caberg sarà disponibile a partire da 279,99 euro per le quattro versioni monocolore (nero opaco, bianco metallizzato, blu opaco Yama e grigio opaco Kamo). La versione grafica Horus X Road attaccherà invece a 319,99 euro. Caberg Horus X è disponibile nelle taglie XS, S, M, L e XL con la versione grafica Horus X Road Antracite opaco/fucsia/nero, disponibile solo nelle taglie XS, S e M.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/01/2023