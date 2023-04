Caberg Avalon X: l'integrale attento al look che non ti svena

Per il 2023 Caberg Helmets propone Avalon X, un integrale di fascia media che strizza l'occhio a un pubblico giovane e amante delle moto sportive e naked. Lo si capisce dalle livree, che vedono tre grafiche dinamiche e vivaci accostate a una decorazione decisamente aggressiva. E non mancano le varianti bianco e nero opaco, per chi bada alla sostanza, ma cerca anche un look più elegante. Prezzi a partire dai 169,99 euro delle versioni in tinta unita, per arrivare ai 199,99 euro delle varie grafiche.

Caberg Avalon X Punk matt black/grey/red, 3/4 anteriore

SICUREZZA Caberg Avalon X mette sul piatto una calotta in LG Chem HI-Impact ABS prodotta in due misure, così da ottimizzare lo spessore dell'imbottitura secondo le varie taglie: che sono sei e vanno dalla XS alla XXL. Ventilazione e visibilità sono superiori alla media e la certificazione rispetta la normativa ECE 22.06. L'ampia visiera antigraffio è predisposta per l'inserimento della lente anti appannamento Fog City, mentre il visierino parasole DVT (Double Visor Tech) è facile da azionare anche indossando i guanti, grazie alla comoda leva posta sul lato sinistro della calotta. Entrambe le visiere sono facilmente removibili senza bisogno di attrezzi, per la pulizia e per la sostituzione.

Caberg Avalon X Punk matt black/grey/red, lato destro

CONNETTIVITÀ All'interno troviamo tessuti traspiranti, totalmente amovibili e lavabili. L'imbottitura è predisposta per ospitare i principali comunicatori universali presenti sul mercato e soprattutto il nuovo sistema Caberg Pro Speak Evo, che permette di ascoltare musica in stereo, collegare il GPS, fare e ricevere telefonate, parlare con il proprio passeggero e comunicare con altre moto fino a 200 metri di distanza: con la qualità del suono digitale e la pulizia del sistema DSP per la soppressione del rumore. Caberg Pro Speak Evo, tra l'altro, è compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche come BMW, KTM, Ducati e molte altre.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/04/2023