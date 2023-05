Pro Speak Evo, l’interfono universale di Caberg e Midland

Comunicare in sicurezza mentre si guida con i propri compagni di strada, ma anche poter rispondere al telefono o ascoltare le indicazioni del navigatore senza distrazioni: l’interfono Pro Speak Evo, nato dalla collaborazione tra Caberg e lo specialista nella comunicazione Midland nasce con l’obiettivo di rendere ancor più sicuri i viaggi sulle due ruote.

Pro Speak Evo, interfono di Caberg e Midland

L’INTERFONO Omologato ECE 22.06, Pro Speak Evo è un sistema all-in-one per le conversazioni tra pilota e passeggero (o altri piloti), che funziona fino a 200 m di distanza, in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore esterno. Il Pro Speak Evo è compatibile con interfoni di altre marche grazie alla funzione “Universal Intercom”. É inoltre possibile collegarlo al proprio smartphone, navigatore GPS per ricevere telefonate, ascoltare le indicazioni del navigatore ecc. Da ultimo, è compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle principali case motociclistiche (BMW, KTM, Ducati ecc).

Pro Speak Evo, si controlla con due tasti

DUE PULSANTI Semplice da installare, ha solo due pulsanti multifunzione che possono essere controllati anche con i guanti. L’autonomia è di 8 ore di conversazione, che permette un utilizzo giornaliero senza necessità di ricarica. Le batterie si ricaricano in circa due ore e mezza (il cavo è USB C, incluso nella confezione). Nella pagina ufficiale del prodotto è possibile anche scaricare gratuitamente il software per aggiornare da PC il firmware di Pro Speak Evo.

Pro Speak Evo, compatibile con i caschi Caberg

COMPATIBILITÀ Il Pro Speak Evo di Caberg e Midland è compatibile con tutti i caschi dell’azienda bergamasca, e nasce in particolare per i modelli Levo X, Horus X, Duke Evo, Duke X, Tourmax X, Drift Evo, Avalon X, Riviera V4 X e Flyon II.

SCHEDA TECNICA PRO SPEAK EVO

Bluetooth 5.0

Protocolli supportati: Hands-free Profile, A2DP, AVRCP

Distanza coperta : fino a 200 m

: fino a 200 m DSP per la cancellazione del rumore

per la cancellazione del rumore Annunci vocali

Speaker : diametro 36 mm

: diametro 36 mm Aggiornabile via PC

Autonomia di conversazione: 8 ore

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Waterproof

Prezzo consigliato al pubblico: 119,99 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/05/2023