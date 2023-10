Caberg Tourmax X: il casco apribile per gli amanti dell'avventura

Caberg Tourmax X è il casco apribile per gli amanti dell'avventura: caratteristiche colori e prezzi del modulare

Tourmax X è il casco apribile con doppia omologazione P/J realizzato da Caberg. Un casco che offre la comodità dell'apertura ma è dotato di un frontino in pieno stile adventure, perfetto per i possessori di enduro e maxi enduro stradali. Scopriamo caratteristiche, colori e prezzi.

NOVITÀ Il frontino, che si avvicina automaticamente alla visiera nel momento nel quale si apre la mentoniera, così da ridurre la resistenza all'aria, è amovibile, permettendo al Tourmax X di diventare un modulare classico. Rispetto al suo predecessore la ventilazione è ora maggiore grazie ai due ampi aeratori, posizionati sulla mentoniera e sulla parte superiore della calotta: in questo modo è garantito il ricambio d'aria interno, a tutto vantaggio di una maggiore freschezza nei periodi più caldi e un minor rischio di appannamento della visiera nelle giornate umide e piovose. Gli interni del Tourmax X sono realizzati in tessuto traspirante e ipoallergenico per la massima freschezza e igiene, oltre ad essere completamente estraibili e lavabili.

Caberg Tourmax X

CARATTERISTICHE Tra le caratteristiche di questo modulare l'immancabile visiera parasole Double Visor Tech, trasparente per l'esterno e opaca all’interno e resistente ai graffi. Grazie alla doppia lente Pinlock, poi, l'appannamento della visiera è scongiurato. All’interno del Tourmax X può essere alloggiato il sistema di comunicazione Pro Speak Evo che permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS e ascoltare musica attraverso il telefono o il lettore Mp3. Il profilo Bluetooth A2DP di Pro Speak Evo, inoltre, permette l’ascolto in alta qualità stereo.

COLORI E PREZZI Tourmax X è omologato ECE 22.06 ed è disponibile, nelle taglie dalla XS alla XL, in 3 differenti versioni grafiche Sarabe o in quelle monocolore (Nero opaco, Antracite opaco, e Bianco metallizato), con prezzi rispettivamente di 319,99 euro e 279,99 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/10/2023