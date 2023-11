Shark Aeron GP: il casco "adattivo" derivato dalla MotoGP

Dietro al nuovo casco integrale racing Shark Aeron GP, dotato di aerodinamica attiva, c'è l'esperienza di Zarco, per sentirsi in MotoGP

Tra i cordoli, quando si è alla ricerca dell’ultimo millesimo, anche il minimo dettaglio può fare la differenza, vale per la moto ma anche per l’abbigliamento. Dall’esperienza raccolta nei migliori campionati velocistici e con il prezioso aiuto di Johan Zarco – fresco vincitore del GP di Philip Island – nasce il nuovo casco top di gamma Aeron GP, il primo con aerodinamica adattiva.

COME FUNZIONA Le caratteristiche tecniche del nuovo Aeron GP sono da vero top di gamma, ma senza dubbio ad attirare maggiormente l’attenzione è il sistema brevettato A2S. Grazie alla sua struttura flessibile, lo spoiler posteriore si può adattare alla posizione in sella di chi guida, alla conformazione della gobba della tuta, ma soprattutto flettersi sotto l’azione di spinta dei flussi d’aria, riducendo l’effetto vela e le turbolenze, rispettivamente dell’80 e 50%.

CHE BELL’ARIETTA! Aria come rivale da combattere all’esterno, aria da canalizzare e sfruttare come alleata per raffreddare “i bollenti spiriti” all’interno, la ventilazione è stata oggetto di approfonditi studi CFD da parte di Shark. Sul nuovo Aeron GP sono 5 i punti di ingresso per l’aria fresca e ben 7 gli sfoghi per quella calda, con l’obiettivo di mantenere sempre il giusto confort all’interno della calotta. Sempre in questa direzione vanno anche gli interni con struttura alveolare.

TOP DI GAMMA Aeron GP viene proposto in diverse taglie (dalla XS alla XXL), la calotta in fibra di carbonio e aramide – con la prima lasciata in vista – aiuta a contenere il peso in 1.410 g. Tra le altre caratteristiche da top di gamma racing sono da segnalare lo sgancio rapido d’emergenza dei guanciali, la visiera in classe ottica 1, la chiusura a doppio anello. Sono sei le possibilità di scelta cromatiche, dal full carbon alle repliche dei piloti Fernandez e Zarco.

