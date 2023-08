Nuovo Shark RACE-R PRO GP 06: oggi il top di gamma è omologato per la strada

I francesi di Shark Helmets hanno presentato quest'anno la nuova versione del casco RACE-R PRO GP 06 con un importante upgrade: il top di gamma della casa francese oggi supera l'omologazione UN ECE 22-06. Il casco, che nella stagione 2022/2023 era indossato dal pilota Jorge Martin in occasione del record di velocità in una gara di MotoGP a 363,6 km/h su Ducati, oggi è indossabile anche su strade aperte al traffico. Già nel 2019, RACE-R PRO fu il primo casco al mondo ad ottenere l'omologazione FIM (dedicata ai piloti professionisti e alle competizioni per cui è obbligatoria). Il nuovo RACE-R PRO GP 06 ha passato anche i test della recente certificazione UN ECE 22-06 senza problemi e oggi è pronto per proteggere i piloti di tutti i giorni, a conferma che il produttore francese mette sempre al primo posto la sicurezza nella progettazione e realizzazione di un casco.

Lo Shark Race-R PRO GP

UN CASCO DA CAMPIONI Il RACE-R PRO GP è noto anche per le sue elevate qualità, aerodinamica, visibilità e comfort ed è stato scelto da campioni in tutte le categorie delle gare motociclistiche mondiali: vanta oltre 250 piazzamenti a podio nei mondiali , in aggiunta al record di velocità in MotoGP del 2022. La nuova versione del RACE R PRO GP 06, oltre a essere omologata UN ECE 22-06, offre due taglie di calotta in carbonio a vista e Aramide (COVA) e il rivestimento in EPS multidensità. La visiera in classe ottica 1 è altamente resistente, antiappannante e antigraffio e per la prima volta è proposta anche in una versione con opacità al 22%. Questa tinta leggera è la più richiesta dai piloti professionisti perché permette una visione nitida e dettagliata durante la performance in pista. La nuova visiera “Light Tinted TE22” è anche omologata per l'utilizzo in strada. Lo spoiler aerodinamico, progettato nella galleria del vento, è dotato di un sistema rapido di sicurezza in caso di urto. Il massimo comfort è garantito dagli interni “second-skin” con guancette 3D Morpho e tessuto high-tech.

Shark Race-R PRO GP: vista laterale

COLORAZIONI RACING, MA ANCHE MINIMAL Il RACE-R PRO GP 06 è disponibile nei punti vendita autorizzati con quattro grafiche : Replica Zarco Winter Test, con effetto cromato, Replica Zarco Chakra, Black Mat e Red Glossy. Le ultime due sfumature sottolineano un look in tinta unita, in cui spiccano dettagli in carbonio a vista e il logo iconico di Shark con la pinna di squalo sullo spoiler. Anche il packaging è tutto nuovo e comprende di serie il “Kit Racing” , con una visiera “Fumé Dark Smoke” (anti appannamento e anti graffio, omologata per la pista) e una borsa dedicata per proteggere e riporre il casco . La versione più recente del casco Shark RACE-R PRO GP 06 è in vendita nelle taglie dalla XS alla XL a un prezzo di 1.016,99 euro .

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/08/2023