Shark Spartan RS: per l'integrale GT arrivano le nuove grafiche 2023

La Casa francese aggiorna la gamma colori del suo casco, che si presenta anche in versione Johann Zarco Replica per i fans del pilota MotoGP

Aria di novità in casa Shark, che amplia la gamma di grafiche del suo casco integrale Spartan RS, anche nella versione Carbon. Dopo averlo presentato nel 2022, primo modello con l’omologazione ECE 22-06, i francesi lanciano i nuovi set di grafiche per il 2023. Si parte con la serie Carbon Shawn, che abbina il carbonio a vista a cinque varianti di colore anche fluo. Ci sono, poi, le serie Bhyron, con quattro grafiche particolarmente brillanti, e Stingrey, con tre sfumature più aggressive e ispirate alla MotoGP, ma tutte che giocano sia sul classico contrasto bianco e nero sia su dettagli in tonalità fluo più energiche. Anche la versione Carbon Skin si aggiorna con due varianti Mat e Glossy. In vista della nuovo nuova stagione MotoGP 2023, inoltre, arriva lo Spartan RS Replica Zarco Austin, con impresso l'iconico numero 5 del campione francese.

Shark Spartan RS Carbon con grafiche fluoOMOLOGAZIONE E SICUREZZA AL TOP Entrato a catalogo l’anno scorso, il casco Spartan RS vanta l’omologazione ECE 22-06, grazie alle sue caratteristiche costruttive che garantiscono il massimo assorbimento dell’energia generata da un urto, che hanno permesso di superare brillantemente le prove a cui è stato sottoposto. La combinazione fra la calotta esterna multi-assiale e l’EPS multi-densità interno assicura il più alto livello di protezione. La visiera ultra resistente e ad alta visibilità (VZ 300 di Classe Ottica 1 per Spartan RS Carbon), con visierina interna parasole, offre un livello di sicurezza supplementare, grazie al suo sistema di chiusura con quattro punti di ancoraggio. Oltre alla sicurezza, lo Spartan RS offre tanta comodità, con interni in tessuto “ALVEOTECH” Sanitized. Tutti i tessuti sono rimovibili e lavabili in lavatrice a 30°C. Le imbottiture garantiscono un comfort ottimale e contribuiscono a isolare dai rumori. Inoltre, anche questo casco Shark beneficia del sistema “Easyfit” che offre tanta praticità e comodità anche a chi indossa gli occhiali. Infine, la linea raccordata del casco e la perfetta gestione dei flussi d’aria riducono sensibilmente la rumorosità aerodinamica a medie e alte velocità.

Shark Spartan RS: dettaglio con grafiche MotoGP Johann Zarco Replica

UN CASCO ALL’AVANGUARDIA SOTTO OGNI ASPETTO Il sistema di aerazione offre un apporto d’aria fresca molto efficace. I diffusori inferiori convogliano i flussi verso l’interno, mentre il sistema di aerazione superiore dirige l’aria fresca nei canali dedicati alla parte superiore della testa. L’estrazione dell’aria calda è assicurata dallo spoiler posteriore e dalle sue griglie, che massimizzano l’effetto Venturi. L’intero sistema è completato dalla posizione “soffio d’aria” della visiera, che facilita il disappannamento quando le condizioni atmosferiche lo richiedono. Spartan RS si inserisce dunque in modo ottimale in un percorso di evoluzione che già in passato ha dimostrato di sottolineare le doti di protezione molto elevate dei suoi modelli, per sottolineare come la filosofia costruttiva di Shark sia una fra le più sicure e performanti del mercato mondiale.

Shark Spartan RS Carbon con grafiche rosseIL CASCO IN ''PILLOLE'' Lo Shark Spartan RS ed RS Carbon è disponibile con 2 taglie di calotta, fibbia a doppia ''D'', visiera in classe ottica 1, visierina parasole, interni in tessuto Alveotech rimovibili e lavabili, sistema Easy Fit e aerazione con tre ingressi e quattro estrattori mentre le misure vanno dalla XS alla XXL. Sono 20 le grafiche disponibili a catalogo, con prezzi a partire da 375,99 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/03/2023