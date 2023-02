Shark Spartan GT Pro: sicurezza totale per il nuovo casco top di gamma

Shark Helmets presenta Spartan GT Pro, un casco dalle elevate performance e dall'alta capacità protettiva. ''Nuovo Spartan GT Pro rispecchia appieno il DNA di Shark, offrendo un'altissima protezione, finiture di pregio e importanti dettagli all'insegna della massima innovazione'', afferma Marjorie Baudet, General Manager di Shark Helmets. La sua calotta in fibre composite multiassiali e carbonio, associata all’EPS (Expanded Polystyrene) in multidensità, garantisce a questo casco top di gamma un altissimo livello di protezione.

Shark Spartan GT Pro: il nuovo integrale hi-tech

MASSIMO COMFORT La visiera resistente e ad alto spessore regala un grado di sicurezza supplementare, grazie al suo sistema di chiusura con 4 punti di ancoraggio, direttamente ispirato al casco Shark Race-R Pro GP (qui Shark D--Skwal 2). Spartan GT Pro è dotato inoltre di un sistema innovativo e intelligente, lo Shark Emergency Lelease System che permette di sfilare in maniera rapida e intuitiva il paranuca e i guanciali in caso d’incidente. Creato per la strada, il profilo aerodinamico di Spartan GT Pro limita il fastidioso effetto buffeting riducendo i rumori esterni. Il suo sistema di ventilazione è completamente regolabile e ottimizzato, grazie alla presenza di tre prese d'aria e di un doppio estrattore con effetto venturi.

Shark Spartan GT Pro: la sicurezza al primo posto

IL PREZZO I guanciali morpho 3D poi, sono in grado di adattarsi perfettamente a ogni fisionomia, offrendo così una praticità e un sostegno ottimali durante i lunghi viaggi. Infine, il nuovo casco Shark è dotato di un doppio sottogola che consente di scegliere tra due configurazioni: estate o inverno. Nuovo Shark Spartan GT Pro è disponibile in diverse taglie, dalla XS alla XXL, per un valore complessivo di 497,99 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 14/02/2023