Shark Street Drak: il casco jet tutto stile e tecnologia per gli "urban bikers"

Un modello tanto forte nel look quanto tecnologico, disponibile in due misure di calotte, perfetto per chi vuole distinguersi in città e fuori dalle mura urbane

UN CASCO PER DISTINGUERSI La francese Shark-Helmets è leader mondiale nella produzione di caschi, che vanno dagli integrali, ai modulari fino ai jet. E la divisione Metro del produttore transalpino è composta da caschi che uniscono tecnologia all’avanguardia e materiali di alta qualità. Tra i protagonisti di questa gamma, fa la sua comparsa lo Street Drak, un casco che combina la praticità dei modelli urbani alla forte impronta stilistica di quelli sportivi. Con il suo design esclusivo, offre un look senza compromessi ed esclusivo.

Nuovo Shark Street Drak: un dettaglio da dietro del casco jet franceseDESIGN E TECNOLOGIA COMBINATI Dotato di una maschera estremamente tecnica con goggle (gli occhialoni) incorporati, con tecnica “ultra thin frame” e di una doppia visiera anti-appannamento “full vision”, il casco integra anche un interno in tessuto Microtech, dalle proprietà antibatteriche, omologato “AEGIS” (una tecnologia rivoluzionaria che garantisce un’igiene ottimale). Il nuovo Street Drak è proposto in due taglie di calotta per adattarsi perfettamente a ogni morfologia della testa e può essere completamente personalizzabile. Maschera, lente e supporto dei goggle esistono in diverse colorazioni, che possono essere combinate a piacimento oppure alternate per un look sempre diverso. Ma ecco le specifiche tecniche per approfondire la conoscenza di questo inedito casco jet proposto da Shark.

Struttura e sicurezza

* Calotta in termoplastica iniettata

* 2 taglie di calotta, per un adattamento morfologico ottimale

* Fibbia micrometrica

* EPS (Expanded polystyrene) multi-densità

Visiera

* Goggles premium “full vision” con “ultra thin frame”

* Doppia visiera antigraffio e anti-appannamento leggermente colorata

* Sistema di smontaggio rapido della visiera

Nuovo Shark Street Drak: una delle visiere colorate per personalizzare il cascoInterni

* Tessuto “MICROTECH” con proprietà antibatteriche omologato AEGIS

* Interni smontabile e lavabile in lavatrice (massimo 30 °C)

* Sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali

* Slot previsto per l’interfono Sharktooth

Aerodinamica e aerazione

* Un ingresso per l’aria

Nuovo Shark Street Drak: una mascherina di colore verdeFiniture

* Maschera bi-materia ultra-tecnica

* Sistema di fissaggio “easy clip” tra i goggles e la maschera

* Taglie dalla XS alla XL

* Grafiche disponibili: 7

* Prezzo a partire da 243,99 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/07/2022