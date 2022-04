Shark: Race R Pro GP, Spartan RS e Citycruiser. 3 caschi, un obiettivo

Race R Pro GP, Spartan RS e Citycruiser. Cosa hanno in comune un casco racing, un integrale sportivo e un jet? Sono tutti modelli Shark, certo, ma quel che li accomuna è che, nonostante la differente tipologia di utilizzo, hanno un solo obiettivo comune: la massima sicurezza del motociclista. Andiamo a conoscerli meglio.

RACE R PRO GP Fiore all’occhiello della gamma Racing Shark, con più di 250 podi al suo attivo nel campionato del mondo di velocità, Race R Pro GP FIM è il casco integrale racing per eccellenza di Shark. Con calotta in struttura rinforzata Cova RS – Carbon On View & Aramid Racing Structure – è pensato per soddisfare i requisiti della norma FIM Racing in tutte le taglie, dalla XS alla XL. Questa nuova struttura 100% Carbon Aramid offre una migliore resistenza all’abrasione e alla compressione, oltre a migliori performance anti-delaminazione. L’EPS – Expanded polystyrene – multi-densità è stato ottimizzato per offrire un miglior assorbimento degli urti. Per lo Shark Race R Pro GP taglie dalla XS alla XL e prezzo di 899,99 Euro.

Shark Race R Pro GP

SPARTAN RS L'ultimo nato della famiglia degli Spartan – ve ne abbiamo parlato qui – e l'assoluta novità Shark del 2022, lo Spartan RS è il primo casco omologato ECE 22-06 della Casa francese. Questo nuovo integrale, grazie alle sue doti costruttive e alla filosofia Shark volta al massimo assorbimento dell’energia generata da un urto, ha superato brillantemente le sfidanti richieste della nuova normativa di omologazione senza dimenticare il lato estetico, che in questo caso si inserisce nel più puro stile roadster. Con Spartan RS, Shark raggiunge i massimi livelli di sicurezza. La combinazione fra la calotta esterna multi-assiale e l’EPS multi-densità interno assicura il più alto livello di protezione e supera gli standard imposti anche dalla nuova normativa ECE 22-06. La visiera VZ 300, già adottata dallo Spartan GT, promette una qualità ottica unica, ed è stata ideata per essere in classe 1 a spessore variabile, in modo da evitare qualunque distorsione visiva a qualunque angolazione. La visiera, ultra resistente, offre un livello di protezione supplementare grazie al suo sistema di chiusura con 4 punti di ancoraggio, direttamente ispirato dal Race-R Pro GP. La visiera parasole interna è omologata UV380 e offre un’ergonomia ottimizzata, con un sistema di dentatura che ne permette un posizionamento preciso. Per Spartan RS taglie dalla XS alla XXL e prezzi a partire da 355,99 Euro.

Shark Spartan RS

CITYCRUISER Shark Citycruiser è il casco jet con più alto livello di protezione grazie alla forma molto avvolgente della calotta. Proposto per il 2022 in nuove grafiche – trovate qui tutto quel che c'è da sapere – oltre all'alto livello di sicurezza, il nuovo casco jet si fa notare per lo stile innovativo e il look essenziale. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l’estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso il casco: forma e funzione, insomma, trovano un equilibrio, a tutto vantaggio del comfort di viaggio. La visiera esterna VZ 140 long trip del Citycruiser è in grado di offrire un ampio campo visivo ed è in classe ottica 1, trattata antigraffio. Tra i pregi della visiera la capacità di ridurre le turbolenze aerodinamiche, l’insonorizzazione ottimale e la circolazione d’aria ideale per contrastare l’appannamento. Il visierino parasole è trattato UV380 e antigraffio. Lo studio della calotta secondo gli standard Shark Helmets ha poi permesso di avere un casco leggero nonostante la maggiore superficie protettiva e la dotazione completa. Il Citycruiser, è dotato di interni in Microtech, un materiale high-tech in fibre riciclate, con proprietà antibatteriche e anti-odore certificate Aegis. Per il comfort di chi indossa gli occhiali, il Citycruiser integra il sistema Shark Easyfit. Per lo Shark Citycruiser taglie dalla XS alla XL e prezzo a partire da 203,99 Euro. Per maggiori informazioni sui caschi Shark potete visitare il sito, cliccando qui.

Shark Citycruiser

Pubblicato da Michele Perrino, 28/04/2022