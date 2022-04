Shark EVO-GT: nuove grafiche per il modulare top di gamma

Dopo Nano, Citycruiser, Spartan GT e RS, ma anche Spartan GT Carbon, Shark Helmets rinnova le grafiche del suo modulare top di gamma, l'EVO-GT. Scopriamo i nuovi colori, le caratteristiche e il prezzo del casco.

SICUREZZA L'EVO-GT si caratterizza per la presenza del V-Tech Locking System che permette un blocco ottimizzato della mentoniera, per aumentare sicurezza ed ergonomia. EVO-GT è infine l'evoluzione ultima del concetto Evo di Shark: ora, dopo 15 anni dal suo debutto, per una sicurezza sempre maggiore, questo modulare è anche munito dell'innovativo sistema Safe Lock, che garantisce la tenuta del blocco della mentoniera anche in caso di urto.

Lo Shark EVO-GT con la mentoniera in posizione abbassata

PRATICITÀ Passare da una configurazione jet a una integrale è molto facile. EVO-GT è dotato di doppia omologazione P/J e si distingue per il sistema brevettato Auto-up/Auto-down che permette la movimentazione automatica della visiera sia quando si apre il casco (Auto-Up), per usarlo in modalità jet, sia quando lo si chiude (Auto-Down), per usarlo come un vero e proprio integrale. La linea EVO rappresenta da sempre l'eccellenza nel mondo dei modulari: quando Shark lanciò nel 2007 l'Evoline, questo casco fu il primo al mondo a ottenere la doppia omologazione (P/J). Nell'EVO-GT il nuovo sistema V-Tech permette poi di bloccare la mentoniera con una sola mano.

VEDI ANCHE

VISIERA La visiera di nuova generazione VZ 250 dell'EVO-GT, di classe ottica 1, presenta uno spessore variabile: è trattata con un sistema di anti-graffio e anti-appannamento e offre una qualità visiva ottimale senza alcuna distorsione. Il Pinlock 120 Max Vision, il sistema anti-appannamento, è offerto di serie e incluso nella confezione. L’EVO-GT integra inoltre una visiera parasole interna che può essere movimentata attraverso un cursore posto in posizione centrale, in alto sulla calotta del casco.

Lo Shark EVO-GT in versione jet

AERODINAMICA Nella progettazione dell'EVO-GT sono stati utilizzati sia gli studi di CFD (Computational Fluid Dynamics, ovvero simulazioni di fluidodinamica computazionale), sia le ricerche sull'acustica più all’avanguardia: tutti i suoi componenti sono stati pensati per assicurare una penetrazione dell’aria e un isolamento acustico ottimali. Il nuovo modulare Shark è dotato infatti di piastre laterali Shark skin dalla texture dedicata e di un sistema di aerazione che assicura una circolazione dell’aria nel casco ottimale, per un confortevole clima interno (3 ingressi d’aria e 2 estrattori d’aria). I cursori di ventilazione, larghi e dalla superficie lavorata, promettono una presa eccellente e un utilizzo facile anche con i guanti.

Shark EVO-GT: il modulare top di gamma

INTERNI Per un fit ottimale e adatto a ogni conformazione del viso, nella confezione sono incluse dei guanciali supplementari di taglia superiore rispetto a quelli già montati nel casco. Il materiale tessile di ultima generazione che ricopre gli interni, firmato Shark, è il Microtech: si tratta di un tessuto in fibre riciclate Eco Circle Fibers omologato Aegis con proprietà antibatteriche e anti-odore. L’EVO-GT è inoltre munito di un sottogola anti-turbolenza retrattile e magnetico che permette di ridurre le risalite d’aria e le turbolenze durante la guida.

TAGLIE, COLORI E PREZZI Shark EVO-GT è disponibile in 15 grafiche con taglie che vanno dalla XS alla XL – in alcuni colori è disponibile anche nella King Size – con garanzia di 5 anni previa registrazione sul sito Shark Helmets. Il prezzo? A partire da 457,99 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/04/2022