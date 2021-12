Shark Helmets: nuovo colore per Nano, Citycruiser, Spartan GT e RS

Shark Helmets presenta per i propri caschi una nuova sfumatura perfetta per la stagione invernale: il White Silver Glossy. Il nuovo colore abbraccia vari modelli: il nuovo Spartan RS, lo Spartan GT, il Citycruiser e il Nano.

IL CORSAIOLO Lo Spartan RS è il casco capace di soddisfare con successo la nuova norma E 22-06, offrendo prestazioni di sicurezza eccezionali. L’unione tra calotta composita multiassiale ed EPS multi-densità assicura il più alto livello di protezione e va persino oltre questo nuovo standard. La visiera ultraresistente, inoltre, offre al casco un livello di sicurezza supplementare grazie al suo sistema di blocco “4 punti di aggancio”. Il profilo dello Spartan RS è stato progettato per limitare la resistenza aerodinamica, inoltre il suo interno unisce tessuto scamosciato e tessuto Alveotech omologato Sanitized, che assicura un’efficacia antimicrobica, anti-odore e antisudore. Lo Shark Spartan RS White Silver Glossy è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL al prezzo di 349,99 Euro.

Shark Spartan RS in White Silver Glossy

IL TURISTICO Lo Spartan GT è il casco integrale in fibre di vetro multi-assiali: la sovrapposizione di fibre e carbonio, associata all’ESP – Expanded polystyrene – multi-densità, offre un elevatissimo livello di protezione. Lo Spartan GT permette la scelta tra 2 taglie differenti di calotta per un adattamento morfologico ottimale e possiede lo Shark Emergency Remove System per uno smontaggio rapido del lato interno del casco in caso di emergenza. Aerodinamica ottimizzata grazie ad analisi CFD – Computational Fluid Dynamics – e fissaggi laterali della visiera Shark skin con profilo aerodinamico, per favorire la riduzione passiva dei rumori. Sullo Spartan GT, inoltre, è previsto lo slot per l’interfono Sharktooth. Lo Shark Spartan GT in colorazione White Silver Glossy è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL al prezzo di 449,99 Euro.

Shark Spartan GT in White Silver Glossy

JET O INTEGRALE? Il Citycruiser è il casco che, meglio di qualunque altro, unisce le caratteristiche del jet a quelle dell'integrale. Design all’avanguardia e comfort grazie agli interni Microtech in fibre riciclate, visiera antigraffio e anti-appannamento. Lo Shark Citycruiser, predisposto per il montaggio dell'interfono Sharktooth, nella colorazione White Silver Glossy, con taglie dalla XS alla XXL, ha un prezzo di 229,99 Euro.

Shark Citycruiser in White Silver Glossy

PER LA CITTÀ La proposta più urbana di Shark Helmets è Nano, il jet. Il casco promette un equipaggiamento di livello e un eccellente sistema di aerazione. La calotta in resina termoplastica iniettata è disponibile in 2 differenti taglie per un adattamento morfologico ottimale e l'aerodinamica è ottimizzata grazie ad analisi CFD, mentre non manca lo slot per l’interfono Sharktooth. Shark Nano nel colore White Silver Glossy è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL al prezzo di 159,99 Euro.

Shark Nano in White Silver Glossy

Pubblicato da Michele Perrino, 24/12/2021