Jet o integrale?

Shark EVOJET è il casco che riunisce in sé i vantaggi di un jet, di un modulare e di un integrale. EVOJET infatti è caratterizzato dalla doppia omologazione jet e integrale e offre un ampio campo visivo associato a una sensazione di leggerezza. Con la nuova gamma viene proposto in 2 ulteriori grafiche inedite – blu/nero e rosso/nero – che guardano al futuro.

Shark EVOJET in versione jet

CARATTERISTICHE L’innovazione principale dell’EVOJET risiede nell'ampiezza della visiera, che anche in posizione chiusa, una volta unita alla calotta principale, è in grado di regalare un’ottima visione periferica e verso il basso, equivalente a quella di un casco jet. Il passaggio da jet a integrale, poi, si effettua facilmente, con una sola mano: il sistema di blocco della mentoniera, basato su un dispositivo di aggancio sicuro, permette di ottenere un livello di protezione premium. La sua struttura EPS multi-densità offre un assorbimento ottimale degli urti, sia con il casco in posizione aperta che chiusa. Il sistema di aggancio è con cinturino a regolazione micrometrica.

Shark EVOJET: versione integrale

VISIBILITÀ La visiera dell’EVOJET è in classe 1 a spessore variabile – la stessa delle lenti da vista – in modo da eliminare gli effetti di distorsione visiva, inoltre beneficia di un trattamento antigraffio e anti-appannamento. Il sistema di aerazione del casco di Shark è stato ottimizzato per assicurare un flusso d’aria continuo durante l’utilizzo e la mentoniera garantisce la distribuzione dell’aria lungo tutta la visiera. Il comando ergonomico della visiera parasole – omologata UV380 con trattamento antigraffio – sfoggia una finitura cromata e l’estrattore d’aria posteriore, che permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso il casco, propone un design innovativo.

Shark EVOJET: la parte posteriore della calotta

CALOTTA E INTERNI Alla calotta in resina termoplastica iniettata – disponibile in 2 taglie – lo Shark EVOJET abbina nuovi interni in MICROTECH –completamente smontabili e lavabili in lavatrice – un materiale high-tech in fibre riciclate con proprietà antibatteriche e anti-odore certificate AEGIS. Il sistema EasyFit promette un comfort ottimale anche per chi porta gli occhiali, mentre grazie alle 2 prese d'aria frontali regolabili e all'estrattore posteriore è garantita una corretta ventilazione. L'EVOJET è predisposto per il montaggio dello Sharktooth, il sistema Blueetooth di Shark.

TAGLIE E PREZZI Lo Shark EVOJET è disponibile, nelle taglie che vanno dalla XS alla XL, con garanzia di 5 anni, in 10 differenti colorazioni, con prezzi a partire da 269,99 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Shark, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/10/2021