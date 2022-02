Shark Spartan GT Carbon: le nuove grafiche 2022 del casco integrale

Il casco integrale Shark Spartan GT Carbon per la stagione 2022 viene proposto in nuove sorprendenti grafiche. Anche carbon skin

Shark Spartan GT Carbon è il punto di riferimento nella gamma sport touring/roadster del produttore francese di caschi, per il 2022 non subirà cambiamenti a livello strutturale, in compenso arrivano nuovi colori e grafiche… compresa una nuova Carbon Skin davvero interessante.

LO SPARTAN GT IN BREVE Leggero, comodo e sicuro, grazie all’uso di fibra di vetro e fibra di carbonio per la calotta e all’EPS, lo Spartan GT Carbon è il casco ideale per chi viaggia in sella a Sport Touring e naked ad alte prestazioni. La forma della calotta e delle appendici aerodinamiche, utili a ridurre i vortici d’aria al fine di migliorare la stabilità, è stata messa a punto con la tecnica CFD (Computational Fluid Dynamics); non mancano poi il visierino parasole integrato, la visiera in classe ottica 1 a spessore variabile, interni confortevoli e la chiusura a doppio anello. Taglie dalla XS alla XXL, 5 anni di garanzia e prezzi a partire da 508,99 euro. E ora approfondiamo il tema grafiche e colori.

LE NOVITÀ 2022 Spartan GT Carbon è proposto nel 2022 in 10 grafiche differenti, di cui 7 inedite. Gli occhi da lupo mannaro tipici della replica di Scott Redding rimangono, sia a colori, sia in bianco e nero. Tra i nuovi modelli troviamo alcuni su base scura con dettagli colorati a contrasto (bianco, giallo, rosso e blu elettrico), e infineun'elegante novità carbon skin matt, dallo stile estremamente ricercato.