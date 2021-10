Halloween in moto

In moto anche ad Halloween? Per chi vuole vestirsi a tema ci sono i prodotti Shark, Segura e Bering dedicati: ecco quali

Halloween si avvicina e grazie a Shark, Segura e Bering anche i motociclisti possono vestire a tema nella notte più paurosa dell'anno. Scopriamo il casco, la giacca, i guanti e lo scaldacollo che non vi faranno sfigurare il 31 ottobre. SHARK D-SKWAL 2 La proposta di Shark Helmets è il D-Skwal 2, casco perfetto per la circostanza. La tarantola che copre tutta la calotta, infatti, lo rende il casco perfetto per Halloween. L'integrale Shark è realizzato in termoplastica iniettata e riesce a coniugare carattere sportivo con praticità e design. Le qualità aerodinamiche si riflettono nello spoiler posteriore, che promette un flusso dell’aria ottimale e grande stabilità. Il D-Skwal 2 è disponibile nelle taglie dalla XS alla XL al prezzo di 249,99 Euro. Shark D-Skwal 2 VEDI ANCHE Shark Spartan RS: com'è fatto il nuovo integrale con omologazione 22/06 Inverno in moto? Come superarlo con l'abbigliamento Bering e Segura Shark EVOJET: jet e integrale in un solo casco. Con nuovi colori

SEGURA LADY JEWEL CRYSTAL La giacca da moto per lei, invece, è la Segura Lady Jewel Crystal. Il suo punto forte è il dettaglio glitter sulla spalla, a forma di teschio. La Lady Jewel Crystal è realizzata in tessuto Serica antiabrasione, vanta una fodera termica removibile e una membrana impermeabile/antivento, mentre non mancano le protezioni regolabili per i gomiti e le spalle, con la possibilità di aggiungere la protezione dorsale. Tutte le protezioni sono certificate CE. Sono 5 le tasche esterne, mentre sono 2 quelle interne. La giacca di Segura è disponibile nel colore Kaki, in taglie dalla T0 alla T6, al prezzo di 299,99 Euro. Segura Lady Jewel Crystal

BERING WALSHE E LADY WALSHE Perfetti da sfoggiare nella notte dei fantasmi sono i guanti Walshe e Lady Walshe, col teschio raffigurato sul palmo della mano. Sono realizzati in Poliestere, Amara e Neoprene e le protezioni per le nocche, il rinforzo sul palmo e il tessuto antiscivolo sulle dita si occupano della sicurezza. Sono inoltre compatibili con l'utilizzo del touch screen grazie al Sensor System. Per l'uomo disponibili in nero, grigio e rosso, con taglie dalla T8 alla T13, per lei nei colori fucsia e nero, in taglie dalla T5 alla T9. Prezzo di 52,99 Euro. Bering Lady Walshe

SEGURA SCALDACOLLO KEITH Lo scaldacollo Segura, realizzato in poliestere, prende vita dal riciclo dei rifiuti di plastica. Il tessuto è trattato appositamente per limitare la diffusione delle goccioline quando si utilizza come mascherina – basta piegarlo in 4 e inserire gli appositi elastici – offrendo una protezione pari al 90% (BFE). La traspirabilità rimane a 29,7 Pa/cm3, quando il massimo autorizzato per il materiale medico è di 40. Lo scaldacollo Segura, che misura 60 cm, è disponibile nella colorazione rossa e nera al prezzo di 25 Euro. Segura Keith: lo scaldacollo

Pubblicato da Michele Perrino, 29/10/2021