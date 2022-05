Non c’è tre senza quattro: Shark Helmets ancora sponsor del MotoGP di Francia

L’azienda leader mondiale nella produzione di caschi moto sarà anche per quest’anno - il quarto consecutivo - title sponsor dell’appuntamento francese della MotoGP: il Gran Premio di Francia SHARK Helmets si correrà a Le Mans dal 13 al 15 maggio 2022.

Shark Helmets sponsor del MotoGP di Francia: il casco replica di Martinator

VEDI ANCHE

SPONSOR La casa francese sponsorizza tre dei piloti impegnati nella categoria regina del motomondiale: il portoghese Miguel Oliveira, che ha vinto di recente il Gran Premio di Indonesia, il francese Johann Zarco, arrivato terzo nella stessa gara e secondo nel Gran Premio del Portogallo, e il giovane spagnolo Jorge “Martinator” Martin. In Moto2 Shark sponsorizza lo spagnolo Jeremy Alcoba e il ceco Filip Salač, mentre in Moto3 sponsorizza il francese Lorenzo Fellon, e i due inglesi Scott Ogden e Josh Whatley. In MotoE sono Shark i caschi dei piloti Niccolò Canepa ed Eric Granado.

IL CASCO Tutti i piloti indossano il casco Race-R Pro GP FIM Racing #1, un integrale con calotta in struttura rinforzata COVA RS (Carbon On View & Aramid Racing Structure), per soddisfare i requisiti di omologazione della FIM, con interno in EPS (Expanded polystyrene) multi-densità per offrire il miglior assorbimento degli urti.

Shark Helmets sponsor del MotoGP di Francia: il casco replica di Oliveira

LA REPLICA Per gli appassionati di MotoGP Shark Helmets offre anche diversi modelli Replica che riproducono la grafica di quelli indossati dai suoi piloti, tra cui quelli di Zarco, Oliveira e Martinator. Pensato specificamente per la pista, il Race-R Pro GP è dotato di uno spoiler che migliora le prestazioni aerodinamiche ad alte velocità, così da ridurre la resistenza aerodinamica, eliminare l’effetto “buffeting” e assicurare una stabilità ottimale al pilota.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/05/2022