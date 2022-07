Citycruiser e Nano, le proposte jet di Shark per l’estate

L’estate è decisamente scoppiata, ma questo non impedisce di certo agli amanti delle due ruote di salire in sella al proprio mezzo, e godersi ­il sole di questi giorni. Per affrontare al meglio la stagione calda, Shark propone due nuovi modelli di caschi jet, che non rinunciano a sicurezza, comfort e stile.

SHARK CITYCRUISER

Shark Citycruiser 2022

Questo jet fa della sicurezza il suo elemento di forza: si tratta di un casco che salvaguarda il pilota oltre lo standard dei jet attualmente sul mercato, in particolar modo all’altezza di guance e mascella, grazie alla forma molto avvolgente della calotta. Per il 2022 torna con nuove grafiche, che si accompagnano al look essenziale che abbiamo già apprezzato in passato.

COME È FATTO Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l’estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso il casco. La visiera esterna VZ 140 long trip del Citycruiser è in classe ottica 1 e trattata antigraffio, e genera una circolazione d’aria ideale per contrastare l’appannamento. Il visierino parasole è trattato UV380 e antigraffio. Gli interni sono in Microtech, materiale composto da fibre riciclate con proprietà antibatteriche e anti-odore. Non manca il sistema Easyfit per chi porta gli occhiali.

SCHEDA TECNICA

- Calotta in resina termoplastica iniettata in 2 taglie

- Fibbia micrometrica

- EPS (Expanded polystyrene) multi-densità

- Visiera di classe ottica 1 con spessore variabile con trattamento antigraffio e

antiappannamento

- Visiera parasole omologata UV380 con trattamento antigraffio

- Interni in Microtech con proprietà antibatteriche certificato AEGIS

- Interni smontabili e lavabili in lavatrice

- Sistema EasyFit per chi indossa gli occhiali

- Predisposizione Sharktooth

- Sistema di sgancio rapido della visiera

- 2 ingressi d’aria

- 1 estrattore d’aria

- Taglie: dalla XS alla XL

- Grafiche disponibili: 14

- Prezzo: da 203,99 euro

SHARK NANO

Shark Nano 2022

Linee essenziali per questo jet urbano che punta maggiormente a stile e look. Come il Citycruiser, gli interni sono in Microtech con proprietà antibatteriche omologato AEGIS, e monta una visiera antigraffio con ampio campo visivo e diffusore d’aria integrato. La particolare visiera VZ140 “long trip” è stata progettata per garantire una superficie di anti-appannamento più ampia e un’ottima visibilità. Il profilo curvo offre protezione dai vortici aerodinamici, soprattutto alle alte velocità. Di serie Nano prevede visierino parasole, controllato da una leva che si usa anche con i guanti, ed è proposto in 11 colorazioni diverse.

SCHEDA TECNICA

- Calotta in termoplastica iniettata in 2 taglie

- Fibbia micrometrica

- EPS (Expanded polystyrene) multi-densità

- Visiera VZ 140 “long trip” con trattamento antigraffio e diffusore integrato

- Aerazione dinamica anti-appannamento

- Visiera parasole con meccanismo “soft touch”

- Smontaggio rapido della visiera

- Tessuto Microtech omologato AEGIS

- Interni smontabili e lavabili in lavatrice

- Sistema EasyFit per chi indossa gli occhiali

- Slot per l’interfono Sharktooth

- 1 ingresso d’aria

- Taglie: dalla XS alla XL

- Grafiche disponibili: 11

- Prezzo: da 162,99 euro

Pubblicato da Redazione, 06/07/2022