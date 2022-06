Shark EVO-ES: il casco modulare per chi "macina" tanti chilometri

Se macinate molti chilometri in moto, o semplicemente amate le gite fuori porta, il modulare EVO-ES di Shark-Helmets è il casco che fa per voi. Soprannominato ''l'essenziale'', per le sue linee minimal ed eleganti e la sua forma aerodinamica, EVO-ES (qui l'approfondimento su EVO-GT) rientra nella gamma Discovery ed è proposto in questa stagione in 3 nuove grafiche bicolor dai forti contrasti e dai riflessi metallici. Shark-Helmets EVO-ES è il casco ideale per chi percorre abitualmente le lunghe distanze.

Shark-Helmets: il nuovo EVO-ES

CONCENTRATO DI TECNOLOGIA Due sono le sue caratteristiche fondamentali: comfort e sicurezza. EVO-ES riunisce in sé tutte le competenze di Shark sviluppate nel corso degli anni nella realizzazione di caschi modulari. Si tratta di un modello pensato per gli utilizzatori giornalieri che desiderano usufruire di una protezione ottimale in posizione jet o integrale. EVO-ES è un modulare con doppia omologazione P/J che si distingue per il suo nuovo sistema (brevettato) per la movimentazione automatica della visiera sia quando si apre il casco (Auto-Up), per usarlo in configurazione jet, sia quando lo si chiude (Auto-Down), per usarlo come un vero e proprio integrale.

Shark-Helmets: il retro del nuovo EVO-ES

PESO E RUMORE RIDOTTI La calotta è in termoplastica iniettata di ultima generazione (con spessori, rigidità e nervature calibrate tramite una sofisticata progettazione a elementi finiti) e rappresenta il primo esempio della tecnologia Shark CFD (Computational Fluid Dynamics): ovvero simulazioni di fluidodinamica computazionale applicata a un modulare. Il profilo e il design della calotta risultano così più compatti e aerodinamici per una riduzione ottimale del rumore e del peso, mentre forme e progettazione della stessa incrementano le performance di sicurezza in caso d’urto. Disponibile con taglie dalla XS alla XXL fino alla King Size, EVO-ES (qui l'approfondimento sul EVO-ES 2020) ha una garanzia di 5 anni e viene proposto al pubblico a un prezzo di 335,99 euro (IVA inclusa).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 10/06/2022