Shark Spartan RS: arriva anche la versione Carbon! Il prezzo

Lo Shark Spartan RS è stato uno dei primi caschi – ve lo abbiamo raccontato qui – ad aderire alla nuova omologazione ECE 22-06. Ora l'integrale GT alza ulteriormente l'asticella e arriva nella sua versione in carbonio. Ecco lo Spartan RS Carbon!

PRESTAZIONI AL TOP Lo Spartan RS Carbon è il primo modello Shark della nuova generazione che utilizza la Carbon Skin Shark. Una calotta esterna in fibre composite multiassiali e carbonio con l'EPS multi-densità interno che assicura il più alto livello di protezione. La visiera ultraresistente ad alto spessore, con sistema di chiusura a 4 punti ispirata direttamente al top di gamma Race-R Pro GP, offre un livello di sicurezza supplementare. L'aerodinamica è stata oggetto di numerose attenzioni e lo Spartan RS Carbon promette un contenimeno della rumorosità a medie e alte velocità grazie alla linea raccordata del casco e alla perfetta gestione dei flussi d’aria in corsa.

Shark: lo Spartan RS in versione Carbon

VISIERA Questo casco Shark è equipaggiato con la ​​​​visiera ultra-performante VZ 300, già adottata dallo Spartan GT. È in grado di offrire una qualità ottica unica ed è stata sviluppata per ottenere la classe ottica 1 grazie al suo spessore variabile; in questo modo si evita qualsiasi distorsione visiva a qualunque angolo di visuale. All'interno, invece, la visiera parasole è omologata UV380 e offre un’ergonomia ottimizzata, con un preciso sistema di regolazione. Nella confezione dello Spartan RS Carbon, inoltre, c'è anche la lente Pinlock 120 Max Vision, il sistema anti appannamento più efficace presente sul mercato.

Shark Spartan RS Carbon

INTERNI A garantire il massimo della comodità ci pensano gli interni in tessuto Alveotech garantiti Sanitized, antimicrobici, anti-odore e antisudore, smontabili e lavabili in lavatrice a 30°C. Non manca infine il sistema Easyfit per chi necessità di indossare gli occhiali. A mantenere al fresco gli interni ci pensa il sistema di aerazione grazie ai diffusori inferiori e a quello superiore: l’estrazione dell’aria calda è assicurata invece dallo spoiler posteriore e dalle sue griglie che massimizzano l’effetto Venturi. E quando le condizioni lo richiedono è possibile lasciare un piccolo spazio tra mentoniera e visiera, così da far passare l'aria quel tanto che basta per favorire il disappannamento della visiera. La chiusura dello Spartan RS Carbon è affidata a un cinturino con anello a doppia D.

TAGLIE Lo Shark Spartan RS Carbon è disponibile con 2 taglie di calotta, mentre le misure vanno dalla XS alla XXL. Sono 7 le livree disponibili, con prezzi a partire da 436,99 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/10/2022