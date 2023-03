Shark Nano: tre nuove colorazioni per il casco jet. Il prezzo

Nuove tinte inedite per il casco jet Shark Nano, pensate appositamente per celebrare lo spirito audace e intraprendente delle donne

Shark Helmets ha presentato 3 nuove raffinate colorazioni per lo Shark Nano (qui nuovo Shark Spartan GT Pro). I nuovi colori a listino comprendono: Blu Glossy, Grey Glossy e Noir Mat. Si tratta di due eleganti tonalità pastello, rese brillanti dalla finitura Glossy e una versione Mat in nero passe-partout dallo stile agile e grintoso. Shark Nano è un casco dalle linee essenziali e hi-tech, pensato per esaltare il look e lo stile di chi lo indossa.

Shark Nano Noir Mat

COMFORT PRIMA DI TUTTO Iper-equipaggiato e con un eccellente sistema di aerazione, Shark Nano è un casco jet ideale per il contesto urbano. Il suo punto di forza è indubbiamente il comfort: gli interni infatti sono in tessuto Microtech con proprietà antibatteriche omologato AEGIS. Inoltre, Shark Nano è munito di una visiera antigraffio con ampio campo visivo e diffusore d’aria integrato. La particolare visiera VZ140 ''long trip'' è stata progettata per garantire una superficie di anti-appannamento più ampia e una visibilità migliorata.

Shark Nano Grey Glossy

PRONTO A TUTTO Grazie al suo profilo curvo la visiera di Shark Nano offre un'alta protezione dai vortici aerodinamici, soprattutto alle alte velocità (qui Shark Nano e Citycruiser). Nano è poi dotato di serie anche di visierino parasole, azionato da una leva ergonomica, azionabile anche quando si indossano i guanti. Nuovo Shark Nano è offerto in taglie dalla XS alla XL, con 9 diverse grafiche. Il prezzo di partenza è di 172,99 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 15/03/2023