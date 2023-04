Shark, quattro nuovi modelli 2023 omologati UN ECE 22-06

Si amplia la gamma primavera estate 2023 dei caschi Pulse e Racing della casa francese Shark Helmets, con quattro modelli certificati UN ECE 22-06, l’omologazione più severa attualmente presente per i caschi.

SHARK SKWAL i3

Shark Skwal i3, il casco con i LED

Riprogettato dal punto di vista della sicurezza, del profilo aerodinamico e del comfort, questo casco fa della visibilità “intelligente” il suo punto di forza. Il casco è infatti dotato di un set di LED integrati nella calotta che fungono da luci di stop, gestiti da un accelerometro triassiale in grado di rilevare tanto le decelerazioni normali quanto gli arresti più bruschi (senza dover essere collegato alla moto).

COME FUNZIONANO Attivabili da un pulsante posto sul lato sinistro del casco, hanno tre modalità di funzionamento:

Smart Brakes Lights : i LED posteriori funzionano come freni lampeggiando al diminuire della velocità , con un ritmo regolare in caso di frenata lenta o con una frequenza più rapida in caso di arresto brusco

: i LED posteriori funzionano come freni , con un ritmo regolare in caso di frenata lenta o con una frequenza più rapida in caso di arresto brusco Lights : i LED anteriori e posteriori fanno da luce di posizione , e quelli posteriori lampeggiano in caso di frenata (sempre con le due frequenze distinte)

: i LED anteriori e posteriori fanno da , e quelli posteriori lampeggiano in caso di frenata (sempre con le due frequenze distinte) Flashing Lights: per segnalare la propria presenza in situazioni di scarsa visibilità o emergenza, i LED lampeggiano costantemente a intervalli regolari, mantenendo la funzione di frenata

La calotta in policarbonato Lexan High-Impact introduce la doppia taglia, ampliando la vestibilità dalla XS fino alla XXL. La visiera - in classe ottica 1 - si sgancia tramite la pressione dei pulsanti sui lati, ed è fornita di serie di Pinlock 70 a tensione regolabile.

SPECIFICHE TECNICHE

Omologato UN ECE 22-06

LED integrati frontali e posteriori, con accelerometro triassiale

2 taglie di calotta in policarbonato Lexan High-Impact

EPS multi-densità

Visiera classe ottica 1 ad alta resistenza, Pinlock 70 a tensione regolabile, visierino parasole UV380 con trattamento anti-fog e anti-scratch

Calzata ergonomica “Best Fit”

Interni con effetto “Second Skin”, con 5 tessuti tecnici

Predisposto per bluetooth

Sottogola con fibbia micrometrica

Taglie da XS a XXL

Prezzo da 284,99 euro a 325,99 euro

SHARK D-SKWAL 3

Shark D-Skwal 3, rinnovato con l'omologazione UN ECE 22-06

Questo modello si rinnova con la nuova omologazione, aggiungendo al tempo stesso la nuova calotta ridisegnata in policarbonato Lexan High-Impact in due taglie, la visiera in classe ottica 1 con sistema di sgancio e aggancio ultra-rapido, il Pinlock 70, visierino parasole anti-fog e anti-scratch e l'ergonomic textile fixing system. Nessuna variazione di prezzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Omologato UN ECE 22-06

2 taglie di calotta in policarbonato Lexan High-Impact

EPS multi-densità

Visiera classe ottica 1 ad alta resistenza, Pinlock 70 a tensione regolabile, visierino parasole UV380 con trattamento anti-fog e anti-scratch

Calzata ergonomica “Best Fit”

Interni con effetto “Second Skin” con l'uso di 5 tessuti tecnici

Predisposto per bluetooth

Sottogola con fibbia micrometrica

Taglie da XS a XXL

Prezzo da 202,99 euro a 253,99 euro

SHARK RIDILL 2

Shark Ridill 2, doppia taglia di calotta

Come gli altri modelli omologati UN ECE 22-06, anche il Ridill 2 introduce la doppia taglia di calotta, un sistema di ventilazione più efficiente, interni confortevoli con l'ergonomic textile fixing system e il sistema brevettato di sgancio della visiera - in classe ottica 1 - senza utensili. Anche in questo caso, invariato il prezzo di listino.

SPECIFICHE TECNICHE

Omologato UN ECE 22-06

2 taglie di calotta in policarbonato Lexan High-Impact

EPS multi-densità

Visiera classe ottica 1 ad alta resistenza, predisposto per Pinlock® 70 a tensione regolabile, visierino parasole UV380 con trattamento anti-fog e anti-scratch

Nuovo sistema brevettato di sgancio rapido della visiera senza utensili

Calzata ergonomica “Best Fit”

Interni con effetto “Second Skin” con l'uso di 5 tessuti tecnici

Predisposto per bluetooth

Sottogola con fibbia micrometrica

Taglie da XS a XXL

Prezzo da 172,99 euro a 202,99 euro

SHARK RACE-R PRO 06

La versione rinnovata del modello di punta della casa francese arriva direttamente dalla divisione Racing di Shark. Il nuovo modello RACE-R PRO GP 06, oltre a essere omologata UN ECE 22-06, offre due taglie di calotta in carbonio a vista e aramide (COVA) e il rivestimento in EPS multi-densità. La visiera in classe ottica 1 è altamente resistente, anti-fog e anti-scratch e per la prima volta è proposta anche una visiera con opacità al 22%, molto richiesta perché permette una visione nitida e dettagliata in pista. Lo spoiler aerodinamico, progettato nella galleria del vento, è dotato di un sistema rapido di sicurezza in caso di urto. Il casco arriverà nei negozi con 4 grafiche:

Replica Zarco Winter Test, con effetto cromato

Replica Zarco Chakra

Black Matte

Red Glossy

SPECIFICHE TECNICHE

Omologato UN ECE 22-06

Struttura COVA

Calotta in EPS multidensità

EPU chin guard

Visiera in classe ottica 1 a spessore variabile

Trattamento anti-fog e anti-scratch

Quick Spoiler Safety System

Interni effetto “Second Skin”

Kit racing incluso

Taglie da XS a XL

Prezzo: 1016,99 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/04/2023