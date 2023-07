Shark Citycruiser: il jet con design al servizio della sicurezza

Tre nuove colorazioni per il casco del produttore transalpino, che punta sul look giovane e sportivo, ma in funzione della sicurezza e a un prezzo concorrenziale

Shark Helmets è una realtà consolidata nella progettazione e produzione di caschi di elevata qualità con più di 30 anni di esperienza. I francesi di Marsiglia sono leader a livello mondiale e spaziano dai jet, ai modulari fino ai modelli racing. Con il Citycruiser, un jet ideale per l'estate in città ma anche per le gite fuori porta, il design è al servizio della sicurezza. Si tratta di un casco che assicura un alto livello di protezione coniugando forma e funzione. Oltre al suo elevato livello di protezione, questo modello aperto con ampia visiera si fa notare per il look essenziale e lo stile innovativo, oggi aggiornato con tre nuove grafiche della linea Krestone 2023. Le tre tonalità entrate in listino sono Kay/Mat, con dettagli gialli, Kas/Mat, con dettagli argento e Kar/Mat, caratterizzato invece da dettagli rossi. Queste tre nuove sfumature, sottolineano il design giovane e sportivo del casco francese. La calotta, rigorosamente nera opaca (Mat), viene arricchita da inserti colorati, che richiamano i concetti di movimento e velocità. Questi dettagli evidenziano le forme del casco e sembrano fondersi con la visiera e l'interno del jet.

Shark Citycruiser: dalla taglia XS alla XL a partire da 182,99 euroFORMA AVVOLGENTE ED ELEVATA PROTEZIONE Sotto il profilo puramente tecnico e della sicurezza, il Citycruiser è un casco che protegge il pilota al di là dei modelli attualmente sul mercato, in particolar modo all’altezza di guance e mascella, grazie alla forma molto avvolgente della calotta. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente per la massima praticità, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l'estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell'aria attraverso il casco. Proprio per queste caratteristiche il Citycruiser può diventare un ottimo compagno nelle stagioni più calde. Ma ecco le caratteristiche salienti di questo modello Shark Helmets:

Calotta in resina termoplastica iniettata

Due taglie di calotta

Fibbia microermetica

EPS (Expanded polystyrene) multi-densità

Visiera di classe ottica 1 con spessore variabile, trattamento antigraffio e antiappannamento

Visiera parasole omologata UV380 con trattamento antigraffio

Interni in “Microtech” materiale riciclato con proprietà antibatteriche certificato AEGIS

Interni smontabili e lavabili (massimo a 30 °C)

Sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali

Predisposizione interfono Sharktooth

Sistema di sgancio rapido della visiera

Sistema di aerazione ottimizzato per un flusso d'aria continuo alla guida

Meccanismo di aerazione superiore ergonomico

Meccanismo di aerazione posteriore con “effetto Venturi”

Due ingressi d’aria

Un estrattore d’aria

Shark Citycruiser: una parte della gamma colori 2023 per il casco jetLE MISURE E IL PREZZO Il casco Jet Shark Helmets Citycruiser è disponibile presso i rivenditori autorizzati nelle taglie dalla XS alla XL in tredici grafiche differenti, di cui tre nuove, con prezzo a partire da 182,99 euro e con garanzia di cinque anni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/07/2023