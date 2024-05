Nolan N120-1: il nuovo casco flip-back, caratteristiche e prezzi

Dopo avervi raccontato di Nolan N100-6 N-COM, casco ufficiale del Giro d'Italia, e mostrato come nasce la punta di diamante di Nolan, l'X-804 RS Ultra Carbon, oggi torniamo a parlare dell'Azienda bergamasca che presenta il suo primo casco flip-back, l'N120-1. Scopriamo tutte le caratteristiche, i colori, le taglie e i prezzi del casco novità 2024.

Il nuovo flip-back Nolan, N120-1

IL PRIMO FLIP-BACK L'N120-1 è un modulare con doppia omologazione ECE22-06 P/J, vale a dire sia come casco integrale (P) che come Jet (J). La particolarità, rispetto ad altri caschi modulari, è che la mentoniera non si alza verso l'alto della calotta, ma è reversibile fino a 180°. Questo fa dell'N120-1 il primo flip-back di Nolan. “In fase di progettazione, la priorità era quella di proporre al mercato un modulare ad alte prestazioni” ha dichiarato l’Ing Alberto Salvetti, R&D Manager di Nolangroup. “Ed è per questo che N120- 1 presenta ben cinque brevetti funzionali che lo rendono un casco eccellente e unico nel suo segmento. Il sistema di apertura della mentoniera che prende il nome di Dual Action (brevetto Nolangroup), ovvero doppia leva, rappresenta una delle pecularità importanti di questo modello, con un’apertura e una chiusura fluida della stessa, che si adatta alle esigenze di guida di ogni motociclista con precisione e semplicità. Una volta aperta e ribaltata completamente la mentoniera, a differenza dei classici flip-up, è possibile abbassare la visiera per proteggere il volto del rider. La mentoniera è facilmente gestibile anche durante la guida: si apre e si chiude con una sola mano. Quando aperta, per evitare chiusure accidentali, può essere bloccata con la levetta ‘P/J’ posizionata sul lato sinistro della calotta”.

Nolan N120-1

AERAZIONE E INTERNI Il sistema Airbooster Technology si occupa dell'aerazione dell'N120-1 e promette una perfetta circolazione dell'aria nella calotta: il flusso d’aria in entrata dalla presa superiore viene condotto verso le zone più critiche, evitando così possibili dispersioni e assicurando il massimo comfort anche in condizioni di temperatura estreme o in occasione di lunghe percorrenze. Il sistema LPC - Liner Positioning Control, garantisce la miglior vestibilità essendo regolabile: gli interni di questo flip-back, infatti, offrono la possibilità di regolare la posizione della cuffia. Interni che sono realizzati con tessuti eco-sostenibili e tecnologia Top Clima Comfort, con la cuffia dotata di innovativa struttura a rete, per una sensazione di freschezza anche durante i lunghi viaggi. L'espanso sagomato in 3D, che segue i contorni del viso, ha l'obbiettivo di offrire un fitting impeccabile, esercitando la pressione dove serve nella zona di mandibola e zigomo, ma meno sull'interno guancia. Il gap tra calotta e viso è riempito con precisione, creando una silhouette fluida e sofisticata. Gli interni, lavabili, sono realizzati in tessuti italiani certificati OEKO-TEX e utilizzano materiali riciclati certificati GRS (Global Recycled Standard) post used (materiali a fine vita). Nella parte superiore della testa, invece, il tessuto KENT, in poliammide riciclato, offre una resistenza superiore alle abrasioni e al peeling, aggiungendo anche un tocco di modernità e stile al casco “Anche questa scelta dei tessuti, laminati e accoppiati senza l'uso di colla per garantire una traspirabilità ottimale, riflette l'impegno di Nolan di perseguire l’innovazione tecnologica e massimi livelli di qualità per i propri caschi” continua l’Ing. Salvetti.

Il nuovo Nolan N120-1

VISIERA E CINTURINO La visiera ultrawide antigraffio è disponibile in più versioni cromatiche: clear, dark green, metal silver. N120-1 è inoltre dotato di tecnologia Pinlock – di serie nelle versioni grafiche – che impedisce l’appannamento, garantendo una visione sempre chiara in qualsiasi condizione atmosferica. Il visierino parasole VPS con sistema di richiamo automatico (brevetto Nolangroup), invece, aiuta a vederci chiaro anche quando il sole o il riverbero della luce si fanno fastidiosi. N120-1 è dotato di cinturino Microlock2, ulteriore brevetto del marchio: il sistema di ritenzione presenta una doppia leva con regolazione micrometrica, consentendo l'apertura del sottogola solo dopo una rotazione decisa della leva di apertura e riducendo al minimo ogni rischio di apertura accidentale.

N-COM Un casco adatto anche a viaggiare non potrebbe essere tale senza un adeguato sistema di comunicazione N-COM e l'N120-1 non fa eccezione. “Un altro aspetto fondamentale che teniamo a mettere in evidenza con N120-1, è la predisposizione al viaggio anche sulle lunghe distanze, garantendo ai motociclisti la possibilità di restare connessi con altri rider, magari di ascoltare della musica durante il percorso e, ovviamente, navigare con il GPS o contattare i soccorsi in caso di emergenza” conclude l’Ing. Salvetti. “Per questi importanti motivi, abbiamo predisposto N120-1 per i sistemi di comunicazione N-Com, da noi testati direttamente in fase di omologazione del casco secondo normativa ECE 22-06, e permettere così una connessione costante che aiuta a migliorare ogni esperienza di guida”.

Nolan N120-1 in configurazione ''tutto chiuso''

COLORI E PREZZI Classic N-Com, con calotte di colore nero lucido e opaco, bianco metallizzato e grigio opaco, e Special N-Com, disponibile in 2 versioni monocolori, essenziali esplicito richiamo al mondo della tecnologia e del desing con i colori black graphite e pure white. N120-1 è disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL, con 6 calotte interne e 2 calotte esterne. Il prezzo consigliato al pubblico per Nolan N120-1 parte da 369,99 per le grafiche monocolore, fino ad arrivare ai 469,99 euro per le varianti grafiche più complesse. Per maggiori informazioni potete visitare il sito Nolan, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/05/2024