Come nasce un casco in carbonio? Tutti i segreti del Nolan X-804 RS Ultra Carbon in video

Siamo stati in visita nello stabilimento Nolan per scoprire come nasce X-804 RS Ultra Carbon: i segreti del top di gamma in video

L’avanzata dell’oriente nel mondo delle due ruote è ormai un dato di fatto, facilitata anche dal prezzo competitivo che spesso ingolosisce, ma ci sono alcuni settori in cui il made in Italy fa ancora la differenza, per esempio tra i caschi. Sulla sicurezza non bisogna mai risparmiare, anzi meglio investire. Oggi vi porto a conoscere come nasce un casco d’elite racing in fibra di carbonio, realizzato in maniera quasi artigianale, curato in ogni dettaglio e con tecnologie per la performance e la sicurezza decisamente all’avanguardia: scopriamo insieme il nuovo Nolan X-804 RS, il modello di punta della linea X-Series della Casa di Brembate di Sopra.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon: qui è fatto e finito, ma...

LE PRESENTAZIONI Il nuovo Nolan X-804 RS è il successore del casco X-Lite X-803RS (se siete curiosi di sapere come mai il cambio di nome vi lascio qua il link con tutte le spiegazioni del caso), da lui prende molti degli aspetti positivi dal punto di vista tecnologico che ha fatto debuttare in passato – come le appendici aerodinamiche, o il sistema di rimozione di sicurezza dei guanciali – per evolversi ulteriormente. Secondo quanto afferma Nolan – ma mi sento di confermare, dato che ho usato spesso l’803 in passato e ho già avuto modo di provare il nuovo 804 – la ventilazione è migliorata, così come la visibilità, tra le migliori nel suo segmento. La calotta del casco racing Nolan, realizzata in quattro differenti misure con lo scopo di contenere peso e ingombri, è costituita principalmente da fibra di carbonio; non mancano poi dettagli pensati per rendere al meglio tra i cordoli, come il sistema di blocco visiera o la predisposizione per la camel bag, oltre a funzionalità più votate al confort come il sistema LAF (Liner Adjustable Fitting) o il sistema EA (Eyewear Adaptive) per venire incontro alle esigenze di chi ha gli occhiali.

PARTE TUTTO DA UN FOGLIO (DI CARBONIO) Fatte le dovute presentazioni, grazie a Daniele Rota – Chief Operating Officer di Nolan – siamo riusciti a fare un giro all’interno dello stabilimento produttivo, per conoscere la genesi di un casco racing in fibra. Tutto parte da lui ovviamente: il foglio di fibra di carbonio. Una tela di fibra di carbonio viene tagliata nelle varie forme che andranno a comporre la calotta, insieme ad altre fibre pregiate come kevlar e fibra di vetro, e fissata a mano all’interno di stampi da operatrici altamente qualificate, dotate di precisione e colpo d’occhio, oltre che di rapidità d’esecuzione. Nolan per la sua produzione ha scelto di utilizzare la fibra di carbonio a secco, che andrà impregnata con resine specifiche per rendere dura e resistente la calotta.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon: la calotta in carbonio è fatta

IN FORNO Ed è proprio la fase 2: dopo aver steso le tele all’intero dello stampo, quest’ultimo viene riempito con della resina, che verrà distribuita seguendo un percorso specifico grazie ad un pallone in silicone che darà la forma finale alla calotta. Mentre tutto ciò avviene, il calore del forno fa attivare la resina, che dopo un ciclo di cottura di circa 6 minuti avrà trasformato la calotta, facendola passare da flessibile a rigida, proprio come la conosciamo. Ma di fasi ce ne sono ancora un po’, ancora ad alto tasso di manualità ma con l’aggiunta irrinunciabile della macchina.

UOMO E MACCHINA INSIEME Sapete quante aperture e fori ci sono nella calotta di un Nolan X-804 RS Ultra Carbon? Più di 60, realizzarli in maniera rapida e precisa manualmente sarebbe quasi impossibile, senza considerare la difficoltà di tagliare la fibra di carbonio senza rovinarla. La soluzione è il taglio con acqua ad alta pressione. Un braccio meccanico sembra danzare da una parte all’altra della calotta, una danza affilatissima, con l’acqua sparata ad alta pressione dall’ugello che sembra aprire varchi nella calotta con la stessa facilità con cui il famoso grissino della pubblicità affondava nel tonno. Dopo qualche minuto il gioco è fatto, e le calotte proseguono alla zona levigatura. Anche in questa fase c’è alleanza tra uomo e macchina, le calotte, infatti, vengono prima levigate da un macchinario, che però non può andare con precisione nelle zone di giunzione o vicino agli spigoli. Ed è qui che subentra l’occhio umano e la sua sensibilità: l’operatore andrà a lavorare di fino in tutte le zone difficili e contestualmente controllerà che la calotta non presenti eventuali difetti.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon: rifinitura a mano

INTERNI E VISIERE Mettiamo da parte per un secondo la calotta del casco per concentrarci sugli interni e sulle altre componenti. Tutto viene realizzato all’interno di Nolan: calotte interne, i tessuti dei rivestimenti – un fiore all’occhiello del casco – e anche la visiera. Quest’ultima è spesso sottovalutata, ma deve essere realizzata seguendo i rigidi standard dell’occhialeria, oltre che trattata per aumentare la resistenza a graffi e appannamento.

COME UN PITTORE Il casco con le sue grafiche è spesso espressione della propria personalità, a maggior ragione nel mondo del racing. Ci sono livree e personalizzazioni grafiche che hanno fatto la storia, ma sapete quanta fatica c'è dietro? Qui torna la manualità a livelli d’eccellenza: ogni decalcomania che dà vita alla grafica di un casco è posizionata a mano da un operatore altamente specializzato che ha pochi secondi per posizionare e fissare l’adesivo. Insomma, un vero e proprio mosaico. Una volta completata la grafica si passa alla verniciatura, che nel caso specifico del Nolan X-804 RS consiste nell’applicare una verniciatura lucida (o opaca) che lasci a vista la struttura della fibra di carbonio.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon: gli adesivi sono stesi a mano e non si può sbagliare...

COSTRUIAMO UN CASCO? Una volta ottenuti tutti i componenti si passa alla fase di assemblaggio. Una vera e propria catena di montaggio in cui, passo dopo passo, prende vita il casco così come lo troviamo in negozio. Neanche a dirlo, anche questa fase vede il ruolo importante dell’essere umano che, aggiungendo di volta in volta i componenti ne controlla funzionamento e conformità. Insomma, un procedimento lungo e complesso che dalla fase di stesura delle fibre all’assemblaggio finale può durare anche 48 ore. Com’è averlo in testa? Ve lo racconteremo molto presto, infatti abbiamo scelto di indossare il nuovo Nolan X-804 RS Ultra Carbon nella nostra comparativa Sportive Stradali, non perdetevela.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 21/03/2024