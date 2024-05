Il Giro d'Italia sceglie Nolan N100-6 N-COM come casco ufficiale

L’edizione 2024 del Giro d’Italia – evento ciclistico principe, insieme al Tour de France e alla Vuelta – sta per prendere il via. I corridori si daranno battaglia a colpi di pedale per 21 giorni e 3.400 km, ci aspettiamo imprese eroiche da Pogacar (grande favorito) e non solo. Al loro fianco ci sarà l’imprescindibile scorta tecnica - 56 tra motociclisti, medici, regolatori e giuria – che avranno il compito di assistere e garantire la sicurezza necessaria ai corridori. Le loro lunghe giornate in sella saranno accompagnate dal casco Nolan N100-6 N-Com, scelto come casco ufficiale del Giro d’Italia.

SERIE SPECIALE Il Nolan N100-6, una delle novità 2024 al fianco del più racing X-804RS, è stato scelto per la sua versatilità, un modulare in Lexan dotato di doppia omologazione P/J, visierino parasole, interni confortevoli e dell’interfono sviluppato da Nolan N-COM, utile per coordinare le varie moto-staffette durante le tappe. Per l’occasione è stata realizzata una grafica dedicata, caratterizzata dall’applicazione sul posteriore del logo ufficiale del Giro oltre ad una scritta Nolan ben visibile sui laterali. La mentoniera su base nerariprende la scritta #GIRODITALIA in outline bianco.

MADE IN ITALY “Anche per la stagione 2024, il Giro d’Italia sceglie Nolangroup quale partner per la fornitura ufficiale di caschi da moto che verranno indossati dallo staff in moto impegnato dal 4 maggio nell’assistenza ai professionisti del ciclismo mondiale lungo le 21 tappe e i 3.400,8 km di percorso, da Nord a Sud. Molteplici i valori che accomunano gli iconici marchi Giro d’Italia e Nolan, a partire dall’origine tutta italiana, ad una grande passione, infine la storia. Brand che hanno definito il mondo del ciclismo e del motociclismo nel nostro Paese.”

Pubblicato da Danilo Chissalè, 03/05/2024