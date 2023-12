Natale a tinte Nolan: ecco tre caschi perfetti da mettere sotto l'albero

Protezione, comfort, design e stile, il casco è il regalo perfetto per ogni motociclista. Ecco cosa propone Nolan per il prossimo Natale

Il Natale è alle porte, il tempo per fare regali stringe inesorabilmente e se alla vostra lista manca il regalo per un motociclista sappiate che i caschi sono tra i più graditi. Nolan ha pensato ad alcune proposte della collezione (qui tutte le novità 2024) che possano soddisfare la ricerca del casco perfetto, e lo ha fatto selezionando alcune grafiche speciali con le tonalità del rosso e dell’oro che rappresentano i classici colori delle festività natalizie. Tranquilli, sul sito Nolan sono presenti anche tutte le altre grafiche se avete lo spirito natalizio del Grinch.

IL MODULARE La prima proposta è il casco modulare flip-back (ovvero con mentoniera che ruota fino alla nuca) N120-1, una novità assoluta per il marchio bergamasco. I caschi modulari sono apprezzati per la loro versatilità, capaci di offrire protezione assoluta in modalità integrale con la mentoniera abbassata ma allo stesso tempo grande libertà, apprezzando il vento in faccia quando utilizzati in configurazione jet. Nolan propone il nuovo N120-1 in colorazione Flat Black (Red), disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL, con un prezzo consigliato al pubblico a partire da € 369,99.

LO SPORTIVO Se il motociclista a cui dovete fare un regalo è un irriducibile delle supersportive, magari appassionato anche di guida tra i cordoli di un circuito, allora la proposta Nolan ideale è il nuovo X-804 RS Ultra Carbon, il casco di punta della collezione in fibra firmato Xseries sviluppato con l’esperienza dei piloti MotoGP e SBK. Nolan per il periodo natalizio lo propone nelle grafiche Carbon Gold e Carbon Iridescent. Tra i suoi punti di forza ci sono l’areazione, il confort una volta indossato e l’ampio campo visivo. X-804 RS Ultra Carbon è disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL ed ha un prezzo al pubblico consigliato a partire da € 649,99.

L’AVVENTUROSO Le moto più diffuse in Italia al momento sono le enduro stradali, pensate per viaggiare senza privarsi del piacere della scoperta lontani dall’asfalto. Proprio ai possessori di questa tipologia di moto si rivolge il casco X-552 Ultra Carbon, anche lui parte della collezione Xseries in fibra. Un casco dalla doppia anima, con una calotta stradale abbinata ad un frontino tipico dei caschi adventure, ovviamente proposto in grafica Carbon Red-White Gloss Black. Disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL, ha un prezzo al pubblico consigliato a partire da € 599,99.

