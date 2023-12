Mercato due ruote novembre: EICMA traina le vendite delle moto a +15%. La classifica

A novembre 2023 – sarà l'effetto EICMA? – sono le moto a trainare il mercato delle due ruote, mentre scooter e ciclomotori frenano. Il penultimo mese dell'anno è il meno performante, ma il complessivo dell'anno resta comunque positivo rispetto al 2022 (+1,78%). Scopriamo i risultati delle vendite di moto, scooter e ciclomotori.

NOVEMBRE Sono 16.784 le unità vendute complessivamente nel mese e le moto tirano il carro, facendo segnare un incremento del 15,26%, per 7.363 immatricolazioni. Gli scooter – complice l’andamento negativo dell'elettrico e il confronto con il +43% del novembre 2022 – perdono il 3,88% con 8.382 mezzi. Continua il difficile percorso dei ciclomotori: 1.039 veicoli registrati e un calo del 24,82%.

IL 2023 Nei primi undici mesi dell'anno il mercato cumulato cresce a doppia cifra: +16,07% e 327.866 unità venute. Nonostante il mese di novembre in negativo, sull'anno sono ancora gli scooter a far registrare la crescita più importante, con 168.942 veicoli e +21,22%, mentre le moto crescono del 14,84% e immatricolano 141.031 mezzi. Con 17.893 unità e -11,87%, invece, i ciclomotori rimangono fanalino di coda.

ELETTRICO Il mercato elettrico, che chiude novembre a -63,68% per 544 veicoli immatricolati, fa segnare il peggior risultato dell’anno. Sono gli scooter, in particolare, a soffrire: -70,98 punti percentuali e sole 285 unità. Risultati che, secondo ANCMA, sono trainati dall'esaurimento degli incentivi statali: “Alla luce di questi dati appare necessaria l’immediata riattivazione degli incentivi recuperando i 5,6 milioni di euro avanzati dalla campagna 2022 e rimasti ad oggi inutilizzati. In vista della prevedibile affermazione del mercato dei quadricicli elettrici nel corso del 2024 appare inoltre improrogabile l’incremento del fondo Ecobouns dedicato alla categoria L”.

TOP 30 MOTO Nessuna sorpresa in testa alla classifica per il momento, ma c'è chi sale prepotentemente. La TRK 502 di Benelli è ancora regina, ma Honda Africa Twin la tallona pericolosamente... Non cala la BMW R 1250 GS, salda al 3° posto, mentre c'è una grande sorpresa al 5° posto (al 4° ancora Yamaha Tracer 9): un'altra Benelli, TRK 702, che dallo scorso mese ha scalato la classifica e guadagnato posizioni – dal 16° posto – aggiungendo quasi 1.000 unità! Per una moto di Pesaro che rischia la leadership, ce ne è un'altra che arriva a tutto gas...

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2023 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 4.057 2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.822 3 BMW R 1250 GS Enduro 3.306 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 3.304 5 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 2.674 6 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.617 7 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 2.612 8 MOTO GUZZI V7 Naked 2.332 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 2.295 10 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.293 11 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.264 12 HONDA CB 750 HORNET Naked 2.057 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.950 14 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.919 15 KEEWAY RKF 125 Naked 1.886 16 YAMAHA MT-07 Naked 1.875 17 HONDA NC 750 X Enduro 1.716 18 KAWASAKI Z 900 Naked 1.695 19 YAMAHA MT-09 Naked 1.551 20 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1.523 21 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.502 22 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 1.489 23 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.480 24 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.464 25 KAWASAKI Z 650 Naked 1.351 26 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.323 27 HONDA CB 500 X Turismo 1.274 28 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.271 29 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.139 30 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 1.118 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 SCOOTER Il trittico Honda si riconferma in testa alla classifica degli scooter – SH125, SH150 e SH350 – con Kymco che tiene saldamente il suo Agility 125 R16 al 4° posto e Piaggio che fa lo stesso col Liberty 125, al 5°. Tra il 6° e il 10° posto sempre testa a testa tra Piaggio e Honda, con in ordine ADV350, X-ADV 750, Beverly 300, Forza 350 e Beverly 400.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2023 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 11.674 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 10.872 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 10.098 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 8.086 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 7.598 6 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 6.250 7 HONDA X-ADV 750 Scooter 6.115 8 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 6.085 9 HONDA FORZA 350 Scooter 5.058 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 4.760 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 4.578 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 4.503 13 YAMAHA XMAX 300 Scooter 4.194 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 4.113 15 YAMAHA TMAX Scooter 4.074 16 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 4.041 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 3.893 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.462 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 2.288 20 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.940 21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.907 22 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.906 23 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 1.817 24 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.753 25 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.633 26 HONDA FORZA 750 Scooter 1.577 27 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.515 28 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.278 29 SYM JET X 125 Scooter 1.225 30 SYM JOYRIDE 300 Scooter 1.214 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 CICLOMOTORI Il difficile segmento dei cinquantini non vede sostanziali novità nella parte più alta della classifica: Piaggio Liberty è sempre il re incontrastato, così come sono saldi il 2° e 3° posto, occupato rispettivamente dalle Fantic Enduro/Motard e dalla Beta RR 50 Motard. Anche il 4° posto si riconferma ad appannaggio dell'Askoll ES1, così come il 5° della Beta RR 50 Enduro. La prima novità è al 6°, con l'arrivo di Talaria TL 4000 Sting, moto elettrica che, rispetto al mese precedente, guadagna 2 posizioni.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 3.468 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 1.515 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 1.108 4 ASKOLL ES1 Scooter 911 5 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 719 6 TALARIA POWER TL 4000 STING Plurimarcia 694 7 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 691 8 SYM SYMPHONY 50 Scooter 681 9 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 609 10 VENT 50 Plurimarcia 470 11 APRILIA SXR 50 Scooter 430 12 YAMAHA NEO'S EV Scooter 373 13 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 335 14 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 328 15 VMOTO SOCO CUX Scooter 275 16 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 254 17 NIU N - SERIE Scooter 248 18 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 217 19 SYM CROX Scooter 215 20 KYMCO AGILITY 50 Scooter 187 21 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 186 22 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 183 23 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 177 24 KYMCO SUPER 8 50 Scooter 169 25 YADEA T9L PLUS Scooter 165 26 LIFAN E4 Scooter 162 27 SYM MIO 50 4T Scooter 157 28 LIFAN E3 Scooter 148 29 SYM JET 4 50 Scooter 141 30 FIVE W2 Scooter 140 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

