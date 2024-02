LS2 Bolton: la giacca per i motociclisti metropolitani

Bolton è la giacca di LS2 Helmets pensata per i motociclisti metropolitani: disponibile sia per uomo che per donna, prezzo super

LS2 Bolton vuole essere un compagno leggero e confortevole ma che offre la massima sicurezza, il tutto senza perdere di vista l'importanza di un design metropolitano. La giacca LS2 per uomo e donna è dotata di protezioni removibili su spalle e gomiti, certificata CE Livello 1 e realizzata in softshell a tre strati. Andiamo a conoscerla più da vicino.

SICUREZZA E... CALDUCCIO Bolton è l'esempio di come LS2 si impegni a creare un catalogo di prodotti accessibili realizzati con materiali di prima qualità e tecnologie all'avanguardia. La giacca dallo stile urbano è pensata per le stagioni intermedie e gli inverni miti: è dotata infatti di fodera termica e cappuccio, entrambi staccabili, oltre a una chiusura frontale con zip impermeabile. Realizzata in softshell a triplo strato, impermeabile e antivento, è un'alleata imbattibile anche nelle giornate di maltempo. La sicurezza è garantita dalle protezioni removibili su spalle e gomiti, certificate secondo la norma EN1621-1:2012, livello CE 1. Bolton è inoltre predisposta per accogliere un paraschiena (LS2 851 Livello 2) e una protezione per il petto.

LS2 Bolton: la giacca moto per lui e per lei

PER TUTTI I GIORNI Per chi si muove in città è fondamentale anche la praticità: Bolton è equipaggiata con tasca frontale sul petto, tasche laterali, nonché strisce riflettenti per la massima visibilità in ogni condizione. La giacca LS2 Bolton è disponibile in nero e in un'ampia gamma di taglie, dalla S alla 5XL per la versione maschile e dalla XS alla 5XL per quella femminile, a un prezzo consigliato di 149 euro. Per ulteriori informazioni sui caschi e sui prodotti di abbigliamento LS2, visitate il sito www.ls2helmets.com, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/02/2024