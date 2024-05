LS2 Bolton: protetti e senza stress. Prova e unboxing video

Tra i motivi che spesso frenano i motociclisti nell’indossare un capo tecnico, fino a qualche anno fa, c’era anche l’estetica: chi è attento al look difficilmente vuole arrivare alla riunione vestito da Robo-Cop. Oggi però questa scusa non regge più dato che di capi d’abbigliamento da moto protettivi e stilosi ce ne sono davvero molti, tra questi anche la protagonista di questo nostro unboxing, ovvero la giacca LS2 Bolton, perfetta da usare in città su moto e scooter praticamente tutto l’anno… o quasi.

LS2 Bolton: può essere usata su scooter o moto

COM’È FATTA Bolton di LS2 è realizzata esternamente in Softshell a 3 strati, un tessuto morbido e dall’ottima vestibilità oltre che resistente all’acqua e al vento, il che la rende una valida scelta dall’autunno fino alla primavera. Infatti, quando il clima si fa rigido, Bolton aggiunge un’imbottitura interna removibile, alla quale si affianca un pratico cappuccio… metti che poi viene a piovere?

GIACCA EASY La Bolton è pensata per chi vuole un capo “easy” da indossare, del tutto simile ad una giacca sportiva non motociclistica, ma non per questo vuol essere poco sicura, anzi. Le protezioni su spalle e avambracci sono certificate livello 1, c’è la predisposizione per l’inserimento del paraschiena e del paracoste, e non mancano nemmeno gli inserti riflettenti per aumentare la visibilità quando si torna un po’ più tardi dall’aperitivo. Alla voce praticità rispondono le tre tasche esterne (una sul petto), la regolazione per la vestibilità all’altezza del bicipite, e la cerniera frontale impermeabile.

LS2 Bolton: uno scatto della prova

IMPRESSIONI A CALDO Una volta indossata, la Bolton mi ha convinto per la sua incredibile vestibilità, sembra quasi di non avere a che fare con un capo tecnico da moto, merito anche di alcuni dettagli come i polsini elasticizzati o l'inserto morbido sul collo. Bene anche l'isolamento dal vento e dalla pioggia, in questo clima bizzoso di Maggio - con temperature che oscillano tra i 10 e i 25 gradi tra sole e acquazzoni - la giacca mi ha portato a casa asciutto sotto uno scroscio di pioggia e tenuto al caldo al mattino quando il sole ancora non scaldava. Molto semplice la rimozione della fodera interna, così come il cappuccio. A volerle trovare un difetto è un peccato che non tutte le zip siano ''anti-acqua'' ma solo quella principale.

LS2 Bolton: giacca no stress... si vede la faccia rilassata?

TAGLIE E PREZZO LS2 Bolton è “easy” anche nel prezzo e questo è un aspetto tutt’altro che secondario, specialmente per chi magari è agli sgoccioli con il budget: 149 euro. Disponibile solo nera, Bolton è pensata per ambo i sessi e ha taglie che vanno dalla XS alla 5XL