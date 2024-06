Nolan N21 Borsalino, il casco jet per sfrecciare a tutto glam

Insieme alla frusta era il simbolo di Indiana Jones, ma è anche stato elemento caratterizzante del personaggio di Humphrey Bogart in Casablanca, Robert Redford ne Il grande Gatsby e protagonista di due film addirittura intitolati con il suo nome: protagonisti Alain Delon e Jean-Paul Belmondo. E ancora, lo indossava Michael Jackson nel video Smooth Criminal, Al Pacino ne Il padrino, Robert De Niro ne Gli intoccabili e il Dick Tracy di Warren Beatty. Non un cappello qualsiasi, ma ''IL'' cappello: parlo di Borsalino, la maison nata ad Alessandria nel 1857 che, nell'arco di quasi due secoli di storia, ha coronato i più grandi divi del cinema, e che ora entra nel mondo delle due ruote grazie a un accordo esclusivo triennale di licensing con Nolan.

Nolan N21 Borsalino Flat Black, vista frontale

LO STILE IN UN CASCO Oggetto dell'accordo è il casco jet Nolan N21, che grazie a una sinergia tra il Centro Stile Nolan e l'Ufficio Stile di Borsalino guadagna grafiche inedite nelle due colorazioni Metal White e Flat Black, presentate in un packaging dedicato che riporta entrambi gli storici loghi Nolan e Borsalino. La distribuzione avverrà, in esclusiva, nei punti vendita monomarca Borsalino oltre che sul sito ufficiale www.borsalino.com, insieme ai canali specializzati Nolan. Prezzi e taglie non ancora comunicati.

Nolan N21 Borsalino Metal White, 3/4 anteriore

DICE NOLAN “Abbiamo deciso di collaborare con Borsalino in quanto le nostre Aziende condividono grandi valori quali italianità, cura del dettaglio, ricerca della qualità e del comfort, infine uno stile inconfondibile. Non per ultimo, una partnership che sancisce la rinnovata strategia del marchio Nolan, sempre più vicina al mondo lifestyle e a una clientela esigente che aspira all’esclusività e al piacere di indossare un oggetto unico, anche in sella alla moto” commenta Enrico Pellegrino, CEO e Direttore Generale di Nolangroup.

Nolan N21 Borsalino Flat Black, vista posteriore

DICE BORSALINO “Il DNA di Borsalino è storicamente legato al tema del viaggio,” commenta Mauro Baglietto, Direttore Generale di Borsalino “Questa collaborazione è un’importante occasione di crescita per il nostro brand che permette in maniera del tutto naturale e logica l’ampliamento dell’offerta prodotto, avvicinandoci sempre di più all’universo lifestyle con un accessorio coerente all’identità del brand e che ci aprirà le porte ad un nuovo target di clientela”.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/06/2024