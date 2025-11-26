Valentino Rossi: caschi, stivali e perfino moto del Dottore saranno all'asta su MotoGP Authentics

I cimeli di Valentino Rossi, come caschi, guanti, cappellini – ma anche moto – saranno ora disponibili anche su MotoGP Authentics. La VR46 Racing Apparel Srl ha infatti siglato una partnership con colei che gestisce il tutto, Memento Exclusives, società britannica specializzata in memorabilia, per ampliare l'accesso dei fan agli oggetti da collezione dei piloti.

Valentino Rossi: oggetti, abbigliamento, moto del Dottore all'asta su MotoGP Authentics

I cimeli di Valentino Rossi saranno ora disponibili non solo nella sezione memorabilia del suo sito, VR46.com, ma anche nelle aste su MotoGP Authentics, piattaforma dove tutti gli appassionati e collezionisti potranno trovare cimeli dei piloti, di oggi e di ieri. Tra i primi oggetti che saranno messi all'asta tramite MotoGP Authentics nel mese di novembre figurano la moto da flat track utilizzata da Rossi, stivali e guanti da gara firmati, una replica del suo casco Fanatec GT World Challenge Europe 2022, un paio di cerchi della moto usata alla 100km dei Campioni e uno pneumatico della sua auto Fanatec GT World Challenge Europe di Misano. Il fortunato che si aggiudicherà all'asta la moto da flat track avrà l'opportunità di riceverla di persona nel celebre Ranch di Rossi. Per i collezionisti dei memorabilia del numero 46 da non dimenticare anche la speciale versione della tuta Demone GP D-air 3X e il casco Pista GP RR, nella livrea celebrativa Soleluna Vale46 Anniversario, ora all'asta per UNICEF (nel momento in cui scriviamo siamo già oltre quota 36.000 euro).

