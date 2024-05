La nuova Yamaha Ténéré 700 è su strada (foto spia)!

Non siamo ancora a metà 2024 che già si parla di modelli del nuovo anno. Solo poche ore fa vi abbiamo mostrato come cambiano le nuove Triumph 2025 e non più di dieci giorni orsono le novità 2025 delle Adventure di KTM. Ora tocca a un'altra moto 2025, anche questa come le austriache, con grandi novità: si tratta di Yamaha Ténéré 700, il cui prototipo ben mascherato è stato avvistato su strada. Scopriamo cosa c'è in serbo per gli amanti dell'enduro stradale di Iwata!

IL FRONTALE Forse non si può parlare di rivoluzione ma certamente la nuova Ténéré 700 cambia sotto diversi punti di vista: il cupolino resta ovviamente molto verticale ma sembra rinvigorita la sezione anteriore della moto, più ampia e protettiva per il pilota (come il doppio serbatoio della versione World Rally, tanto per capirsi). Allo stesso modo anche il faro a LED sembra cambiare leggermente nel disegno. La camuffatura riguarda tutta la parte anteriore dell'enduro stradale, i fianchetti e anche la sella, mentra il codino resta ''scoperto''.

La Yamaha Ténéré 700 2025 su strada

VEDI ANCHE

MONO E SELLA L'altra area sotto indagine è quella tra sella e ammortizzatore. La camuffatura, infatti, cela la seduta del pilota ma anche la zona della sospensione posteriore, dove sembrerebbe fare la comparsa un leveraggio: l'ipotesi, naturalmente, è che in Yamaha stiano lavorando per fornire al mono posteriore una maggiore progressività. Quel che si vede del motore, invece, non fa pensare che il CP2 sia prossimo a un'evoluzione: il bicilindrico della giapponese è probabilmente il componente ''vincente'' dell'attuale gamma 700 e, al netto di una potenza massima non elevatissima, continua a soddisfare per le sue performance in termini di coppia ai bassi regimi. Attualmente siamo a quota 73 CV e 68 Nm, ma mai dire mai...

BEST SELLER La Ténéré è attualmente l'enduro stradale più venduta in Italia subito dopo la nuova Transalp – 7° posto nella classifica generale – e nonostante l'età del progetto non sembra soffrire l'anzianità. Che Yamaha stia affilando i coltelli pronta per riportarsi in testa alla classifica? La moto apparsa nelle foto spia è camuffata ma apparentemente allo stadio finale, cosa che lascia immaginare il suo arrivo come modello 2025.

Fonte: Motorrad

Pubblicato da Michele Perrino, 29/05/2024