Vuoi diventare meccanico di moto? Yamaha ha il corso che fa per te

Yamaha non ha pensato solo a chi sogna di fare il meccanico o l'ingegnere di pista in MotoGP e SBK, ma anche a coloro i quali sognano di lavorare in un'officina, o magari di aprirne una loro. Dalla partnership tra Yamaha Motor e MTS, la Motorsport Technical School di Lesmo (MB), ecco il primo corso per Tecnico d'Officina.

QUANDO E QUANTO Il corso, che si propone di sprigionare il potenziale di ogni giovane meccanico affinché possa conoscere a fondo i temi di manutenzione, diagnosi e riparazione, è indirizzato ai giovani appassionati di motori che ambiscono a diventare meccanici moto. Il corso per Tecnico d'Officina Yamaha, della durata di 120 ore distribuite su 15 giorni lavorativi – di cui 80% pratica e 20% teoria – partirà il 2 settembre 2024 e si terrà presso la sede di Yamaha Motor Italia. Chi supererà il corso con successo verrà inserito in un albo esclusivo Yamaha dal quale i concessionari ufficiali della rete italiana potranno attingere per la ricerca di nuovo personale qualificato, prospettiva futura che rappresenta un valore aggiunto per i partecipanti, offrendo concrete opportunità di carriera nel settore.

COME PARTECIPARE Per iscriversi si può inviare la propria candidatura attraverso il form online sul sito MTS per essere indirizzati al modulo di iscrizione e ai suggerimenti per prepararsi al test online di selezione. Chi lo supererà potrà finalmente iscriversi e ricevere il materiale didattico, l’abbigliamento da lavoro Yamaha per il corso e le informazioni per l’accesso all’Area Riservata della scuola e a tutti i contenuti esclusivi dedicati ai corsisti, diventando a tutti gli effetti uno studente di questo master. Il costo è di 3.000 + IVA, pagabili anche a rate (600 + IVA al momento dell'iscrizione, 1200 euro + IVA entro 15 giorni superamento Step 1 Selezioni, restanti 1200 euro + IVA entro il 23 agosto 2024). Per maggiori informazioni potete cliccare qui.

Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe N.V, Filiale Italia, ha dichiarato: ''Siamo estremamente orgogliosi di lanciare questo corso in collaborazione con MTS School. Questa iniziativa non solo testimonia il nostro impegno nel garantire eccellenza e innovazione nel settore della formazione per meccanici, ma anche quanto crediamo fermamente che investire nella formazione di qualità sia la chiave per il successo e lo sviluppo del nostro settore''.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/06/2024