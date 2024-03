Yamaha XT500? No, è la scrambler WR155 West Rambler

La Yamaha WR155R diventa West Rambler e imita la XT500: look retrò e colorazione Anniversary in giallo e nero ed è subito scrambler

Recentemente vi abbiamo mostrato la bellissima XT500 Restomod ''Electric Boogie'' e, prima di lei, la XT550 ''La Bastarda''. A guardarla si potrebbe pensare che anche quella che vi presentiamo oggi sia una Yamaha XT, eppure non è così. Si tratta di una WR155R – moto non commercializzata nel nostro paese – una dual sport per certi versi simile alla WR250F da enduro – a listino da noi – ma molto più polivalente. Insomma, una moto moderna, che però si traveste da moto del passato per assomigliare alla mitica XT500.

La Yamaha WR155 West Rambler

RETRÒ Plastiche, raffreddamento a liquido, iniezione, fasatura variabile... la WR155R è quanto di più distante da una bella scrambler anni 70 ma Pungky Mardhany, cofondatore della Solace Motor di Jakarta, sa il fatto suo. Tanto per cominciare l'opera di ''vestizione'' in salsa XT500 inizia con una livrea Yamaha Anniversary in giallo-nero grazie al balinese Nyenyok (ex di Deus Ex Machina Bali). A fare il resto ci pensano il faro tondo con griglia di protezione di Twistic Custom in luogo del proiettore moderno, indicatori di direzione e luce posteriore di una XR250, parafanghi anteriore e posteriore Acerbis, cerchi Excel Takasago e pneumatici Millenium X-Tra Cross.

MODERNA Non solo un look retrò, ma anche un miglioramento delle prestazioni, se possibile. Resta al suo posto la forcella KYB, ma al posteriore arrivano ammortizzatore e forcellone Scarlet Racing, catena da corsa TK, piastra paramotore YGP, molle frizione BRT, kit acceleratore e gas rapido Daytona, bodykit e sella personalizzati e, tra gli altri, il manubrio Renthal di una Kawasaki KX250. Moderna al punto giusto ma senza darlo a vedere: la WR155 West Rambler è davvero una scrambler coi fiocchi o no?!

Fonte: BikeBound

Pubblicato da Michele Perrino, 29/03/2024