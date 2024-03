Yamaha Extended Warranty +5: scooter e moto garantiti fino a 7 anni! I prezzi

Yamaha Extended Warranty +5 è la nuova formula di garanzia estesa che la Casa di Iwata lancia sulla propria gamma moto e scooter. Grazie alla nuova formula è possibile allungare fino a 7 anni la copertura di garanzia e il servizio di traino degli scooter e delle moto del Brand.

I PREZZI La Yamaha Extended Warranty +5 è acquistabile presso la rete dei Concessionari ufficiali Yamaha e può essere attivata al momento dell’immatricolazione del mezzo o nei successivi 36 mesi. Il costo, se attivato contestualmente all'immatricolazione, è di 169 euro per gli scooter fino a 400 cc e le moto fino a 125 cc e di 219 euro per Yamaha TMax e moto di oltre 125 cc (esclusi gli scooter 50 cc). Per i ritardatari, che si ravvedono e vogliono attivare la copertura nell'arco dei 36 mesi successivi all'immatricolazione, i prezzi salgono rispettivamente a 219 e 269 euro. Per maggiori informazioni potete visitare la sezione dedicata del sito Yamaha, cliccando qui.

Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe NV, filiale Italia, afferma: ''Abbiamo lavorato con impegno per sviluppare un servizio pensato per la tutela dei nostri clienti. Siamo entusiasti di presentare un'estensione di garanzia così completa e durevole nel tempo. Con una copertura di 7 anni, offriamo tranquillità a tutti gli amanti delle due ruote, dimostrando la solidità e la serietà del nostro Marchio. Questo servizio, accessibile a un costo ridotto, rappresenta un passo avanti significativo anche in termini di sicurezza stradale e comfort di guida perché, per mantenere la garanzia, i veicoli devono essere sottoposti a una manutenzione periodica e di qualità presso i nostri service''.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/03/2024