Yamaha RayZR: c'è un nuovo scooter 125 in città (e che prezzo!)

Yamaha RayZR è il nuovo scooter 125 pensato per districarsi in città: peso record, sella bassa e prezzo ridotto ai minimi termini

Se da una parte c'è una moto Yamaha di successo, la Ténéré 700, avvistata in versione 2025, dall'altra c'è uno scooter della Casa di Iwata che fa il suo ingresso sul mercato con la stessa voglia di fama, puntando tutto su sostanza e prezzo d'acquisto ribassato. Sto parlando del nuovo RayZR, piccolo 125 che porta in dote semplicità e accessibilità: scopriamo insieme il nuovo scooter.

PICCOLO E MODERNO Partiamo dal piccolo motore Blue Core da 125 cc con tecnologia Power Assist – per un'accelerazione più rapida da fermi – nuovo smart motor generator – per avviamenti rapidi e silenziosi – e sistema Eco-Friendly Start & Stop, che spegne il motore quando ci si arresta ai semafori o agli incroci, per risparmiare fino al 4% di carburante. Per il monocilindrico 8 CV di potenza a 6.500 giri/min, 9,7 Nm di coppia a 5.000 giri/min e consumi dichiarati di oltre 50 km/litro che, col serbatoio da 5,2 litri, promettono un'autonomia di oltre 250 km.

Il nuovo Yamaha RayZR 125

IL PIÙ LEGGERO Uno scooter compatto, minimalista il nuovo RayZR di Yamaha, ma anche moderno: faro e fanale sono dotati di luci a LED, il display sul cruscotto è un LCD. I suoi cavalli di battaglia, però, sono peso e dimensioni: sulla bilancia fa segnare 99 kg col pieno di benzina, valore che lo attesta come lo scooter Yamaha più leggero, mentre grazie a un'altezza sella di 785 mm è accessibile davvero a tutti. Piccino così non poteva che avere cerchi di dimensioni contenute, un 12'' davanti e un 10'' dietro, con pneumatici 90/90 e 110/90, mentre il freno a disco davanti e il tamburo dietro lavorano insieme, grazie alla frenata combinata, quando si aziona la sola leva del freno posteriore.

AL PREZZO GIUSTO Yamaha RayZR 125 è disponibile nelle nuove colorazioni Anodized Red e Midnight Black ed è in vendita al prezzo di listino di 2.299 euro franco concessionario, cifra che lo rende anche lo scooter più economico della Casa di Iwata.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/05/2024