Vuoi lavorare come meccanico o ingegnere in MotoGP o SBK? Ecco come fare...

Yamaha e MTS ancora insieme anche nel 2024. La Motorsport Techical School di Lesmo, prima scuola in Europa specializzata nella formazione di meccanici e ingegneri di pista, avrà ancora la Casa di Iwata come partner. Yamaha Motor collaborerà con MTS per la messa a punto dei Technical School Master, corsi per formare ingegneri di pista e meccatronici iperqualificati.

BUONA LA PRIMA In un anno di attività questo progetto ha già permesso a 6 tecnici di specializzarsi ed essere accolti nel Team Yamaha. Inoltre, ha fatto sì che MTS debuttasse ufficialmente nel mondo delle due ruote, dopo il successo ottenuto nell’automobilismo con l’inserimento dei “diplomati” in Formula 1. La partnership con MTS fa il pari con i già consolidati Yamaha GYTR Pro Shop, punti vendita specializzati che offrono una vasta gamma di parti speciali per la pista e competenze elevate per la customizzazione in ambito racing, ma anche al progetto bLU cRU, che supporta la crescita dei piloti più giovani e talentuosi all'interno della famiglia Yamaha.

VEDI ANCHE

L'edizione 2023 dello Yamaha Blue Racing Day

INFO E COSTI I corsi 2024 della MTS sono partiti lo scorso 23 Febbraio e il programma si chiuderà il 28 marzo, quando i meccanici potranno simulare una giornata di gara in occasione del Blu Racing Day di Misano Adriatico. Per maggiori informazioni riguardo la durata dei corsi e il costo potete visitare il sito della Motorsport Technical School, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/02/2024