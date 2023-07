Tutti i record battuti da Lewis Hamilton con la pole di Budapest

Dici Lewis Hamilton e pensi alla parola record, è un accostamento automatico per un pilota capace di vincere in carriera ben sette titoli mondiali, 103 gare e di ottnere 104 pole position con quella ottenuta oggi pomeriggio nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota britannico è reduce da una stagione e mezza sottotono non certo per demeriti suoi, ma a causa di un progetto tecnico Mercedes sbagliato dopo anni di dominio, chiusi con la rocambolesca e sfortunata perdita dell'ottava corona da parte di Lewis nell'ormai storico GP di Abu Dhabi 2021. Dal 2022 in poi è iniziato il periodo più buio per il britannico, che però - ogni volta che ha potuto - ha piazzato lo zampino, proprio come ha fatto oggi, su una delle sue piste preferite. Di seguito tutti i record stabiliti dal campione di Stevenage questo pomeriggio all'Hungaroring.

F1 2023, GP Ungheria: Lewis Hamilton (Mercedes)

104 Pole position

Il record era già suo e di parecchio: 103 pole prima di oggi, che diventano 104. Alle sue spalle cìè il vuoto e poi, tante partenze al palo più giù, troviamo Michael Schumacher a quota 68, Ayrton Senna a 65 e Sebastian Vettel a 65. Se Max Verstappen vuole battere questo record, dovrà correre ancora per parecchi anni, visto che l'olandese è ancora ''solo'' 10° a 27 pole position.

9 pole position su un singolo circuito/per singolo GP

Anche questo primato era già suo, ma in condivisione con due miti come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Mai nessuno, prima di lui oggi, è riuscito a ottenere nove pole position sulla stessa pista e nello stesso GP, c'è riuscito Lewis all'Hungaroring per il GP d'Ungheria, e lascia fermi a quota 8 Senna nel GP di San Marino a Imola, Schumacher nel GP del Giappone a Suzuka e se stesso nel GP d'Australia a Melbourne.

11 prime file su un singolo circuito/per singolo GP

Questo record già apparteneva a Lewis sulla pista di Yas Marina, nel GP di Abu Dhabi con 11 prime file ottenuto in carriera nell'emirato arabo. Ora Lewis è due volte primo in questa statistica, visto che in Ungheria ha conquistato 9 pole position e due secondi posti.

16 anni, 1 mese e 13 giorni (135 GP) tra prima e ultima pole

Lewis Hamilton non otteneva una pole position da 33 GP, un record negativo arginato dal britannico, che prima di oggi non era mai rimasto a digiuno per più di 26 gare (da GP Canada 2010 a GP Corea del Sud 2011). Ma con oggi diventa anche il pilota che ha l'intervallo più ampio tra prima e ultima pole position: 16 anni, 1 mese e 13 giorni e 135 GP tra la sua prima pole in Canada nel 2007 e la sua (fin qui) ultima, in Ungheria nel 2023. Il primato precedente apparteneva a Kimi Raikkonen: 15 anni, 2 mesi e 4 giorni e 283 GP.

16 stagioni in pole position

Anche questo primato già apparteneva a Lewis Hamilton, che ha conquistato almeno una pole position in 16 delle sue 17 stagioni corse in Formula 1. Erano 15 fino a stamattina, ed erano 15 su 15 fino al 2021, poi c'è stato lo sciagurato 2022 a rovinare la striscia perfetta di un campione infinito. In seconda posizione in questa graduatoria c'è Michael Schumacher, in pole in 13 delle sue 19 stagioni in Formula 1.

78 pole position con lo stesso costruttore

Un altro primato che gli apparteneva e che è stato ritoccato, quello delle pole position ottenute con lo stesso costruttore. Lewis Hamilton ha siglato oggi la 78° pole con la Mercedes, e precede in questa classifica Michael Schumacher, a quota 58 pole con la Ferrari, e Ayrton Senna, 46 pole con la McLaren.

104 pole position con lo stesso motore

Anche questo record già apparteneva a Lewis Hamilton, che in carriera ha corso solo per due team, McLaren e Mercedes, e con un solo propulsore a spingerlo nei suoi successi, quello Mercedes. E dunque sono tutte e 104 le pole raccolte da Lewis insieme alla casa di Stoccarda, un altro primato imbattibile o quasi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/07/2023