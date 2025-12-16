Ducati Streetfighter V2 2026: colori, versioni e prezzi della naked media

Ducati Streetfighter V2 è arrivata nuova di zecca nel 2025, ma siamo sicuri che nel 2026 non cambi? Scopriamo colori, versioni e prezzi della Streetfighter V2 2026.

Ducati Streetfighter V2 2026: colori, versioni e prezzi

Sì, Streetfighter V2 2026 dal punto di vista strettamente tecnico rimane la stessa. Ma qualcosa di diverso, col nuovo model year, c'è. La Streetfighter V2 2026 resta disponibile in rosso, al prezzo di 16.190 euro (1.000 euro meno la versione depotenziata). Streetfighter V2 S, che si differenzia per la presenza delle sospensioni Öhlins al posto dell'accoppiata Marzocchi-Sachs, la batteria al litio, il kit monoposto e la più ricca dotazione elettronica con il sistema per l'aiuto per le partenze lanciate e il pit limiter – e un peso senza benzina di 175 kg contro i 178 kg della V2 ''standard'' – col nuovo model year 2026 aggiunge alla livrea ''Ducati Red'' la ''Ducati Yellow''. Il prezzo di partenza della Streetfighter V2 S 2026 è di 18.690 euro, mentre di euro ne servono 18.990 per il nuovo colore giallo.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/12/2025