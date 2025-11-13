Husqvarna: problemi al tappo del serbatoio, richiamo per Vitpilen e Svartpilen

Husqvarna, per garantire la sicurezza dei propri clienti, ha deciso di avviare una campagna di richiamo ufficiale inerente al tappo del serbatoio del carburante di Vitpilen e Svartpilen 125 e 401 del 2024. La decisione è stata decisa in seguito alla possibilità che il materiale della guarnizione del tappo presenti difformità qualitative, che nel tempo potrebbero causare piccole crepe e una possibile trasudazione di carburante.

Quali modelli e in cosa consiste la riparazione

Le officine del brand provvederanno a sostituire la guarnizione con una versione tecnicamente migliorata, in grado di garantire la piena sicurezza e affidabilità del componente, stando al costruttore. L'intervento è totalmente gratuito e prevede una durata tutto sommato breve, dato che la manodopera prevista è di circa 10 minuti. Come fare a capire se il proprio modello di Vitpilen o Svartpilne è oggetto della campagna di richiamo? I proprietari della moto interessate dal richiamo verranno informati a mezzo raccomandata e invitati a recarsi quanto prima presso un Concessionario Husqvarna per la sostituzione della guarnizione. Se volete anticipare la verifica potrete verificare online attraverso il seguente link: Husqvarna Mobility | Servizio e sicurezza per la tua moto | Husqvarna Italia. Esenti dalla campagna di richiamo le sorelle maggiori Vitpilen 801 e Svartpilen, quest'ultima vincitrice in una nostra comparativa.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 13/11/2025