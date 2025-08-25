Husqvarna, nuova gamma motocross e minicycle 2026. Prezzi e data di arrivo

La gamma Husqvarna Motocross e Minicycle 2026 è articolata in sette modelli disponibili a partire da settembre presso la rete dei Concessionari ufficiali. La sua presentazione arriva a poca distanza da quella KTM.

Gamma Husqvarna TC e FC 2026, caratteristiche e novità

Con due modelli dotati di motori 2T (TC 125 e TC 250) e altrettanti equipaggiati con motori 4T (FC 250 e FC 450), la gamma ''full size'' Husqvarna offre una vasta scelta di modelli performanti, sviluppati nelle competizioni proprio come i fratelli arancioni e ready to race. Punta di diamante della gamma, se non altro per i risultati sportivi, è la FC 250 Campione del Mondo MX2 2024. Mentre la sorella maggiore FC 450, che condivide con la 250 la dotazione tecnologica di launch control, traction control, quickshifter e mappature di erogazione, ha dimostrato il suo potenziale nel Campionato AMA Supercross 2025, dove ha concluso la stagione nella top five.

Pochi e mirati i miglioramenti tecnici introdotti sulle moto 2026:

Nuove grafiche

Nuovo tappo radiatore filettato per un’ispezione più semplice del livello del liquido refrigerante

filettato per un’ispezione più semplice del livello del liquido refrigerante Nuovo tappo di protezione del sistema “quick lock” che collega il serbatoio al sistema di iniezione

del sistema “quick lock” che collega il serbatoio al sistema di iniezione Percorso del cablaggio principale rivisto nei modelli 2T

La nuova Husqvarna FC 450 2026

Gamma Husqvarna TC e FC 2026, prezzi e data di arrivo

Di seguito i modelli della gamma TC e FC 2026 coi relativi prezzi di listino:

TC 125 – 10.320 euro

– 10.320 euro TC 250 – 11.190 euro

– 11.190 euro FC 250 – 11.840 euro

– 11.840 euro FC 450 – 12.450 euro

Tutte le Husqvarna TC e FC 2026 possono essere acquistate presso i Concessionari Husqvarna a partire da settembre 2025.

La nuova Husqvarna TC 250 2026

Gamma Husqvarna Sportminicycle 2026, caratteristiche e novità

La gamma Husqvarna di moto da cross destinate ai giovanissimi è composta da tre modelli, TC 50, TC 65 e TC 85, tutti con motore 2T.

La TC 50 adotta ora una nuova forcella WP con cartuccia ad aria e tenute a basso attrito per un migliore smorzamento. Aggiornamenti anche allo scarico, con una nuova guarnizione che ne migliora la durata.

La TC 65 è dotata di una nuova guarnizione scarico e una valvola di scarico ridisegnata.

La TC 85, disponbile con due diverse dimensioni dei cerchi, riceve un nuovo pedale regolabile del freno posteriore.

Ecco l'elenco completo delle novità introdotte sui tre modelli:

Nuove grafiche

Forcella WP con nuova cartuccia ad aria e nuove tenute (TC 50 e TC 65)

con nuova cartuccia ad aria e nuove tenute (TC 50 e TC 65) Nuovo tappo radiatore filettato per agevolare il controllo del livello del liquido refrigerante

filettato per agevolare il controllo del livello del liquido refrigerante Nuovo design delle piastre forcella a vantaggio della durata dei cuscinetti sterzo

a vantaggio della durata dei cuscinetti sterzo Nuova guarnizione di scarico laser-cut (TC 50 e TC 65)

laser-cut (TC 50 e TC 65) Nuovo design della valvola di scarico (TC 65)

(TC 65) Nuovo pedale freno posteriore regolabile (TC 85)

Gamma Husqvarna Sportminicycle 2026, prezzi e data di arrivo

Di seguito i modelli KTM Sportminicycle coi relativi prezzi di listino:

TC 50 – 4.850 euro

– 4.850 euro TC 65 – 6.090 euro

– 6.090 euro TC 85 – 7.230 euro

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 25/08/2025