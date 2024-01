Husqvarna presenta la gamma Svartpilen e Vitpilen 2024

Le Husqvarna Svartpilen e Vitpilen si presentano in una nuova veste per il 2024. Sia le 125 che le 401 sono state completamente riprogettate tra stile, motori, ciclistica ed elettronica. Scopriamo le novità delle naked della gamma Husqvarna.

TUTTO NUOVO Le nuove Svartpilen e Vitpilen 2024 montano un inedito telaio a traliccio in acciaio abbinato a un forcellone in alluminio, mentre sul fronte sospensioni non potevano mancare le WP. Rispetto alle versioni precedenti vantano un interasse più lungo e una diversa altezza sella, anche in funzione di un ammortizzatore in posizione disassata. Sui modelli Vitpilen, inoltre, i semi manubri sono stati sostituiti da un manubrio classico, che rende la posizione di guida più neutra.

LE 401 I nuovi motori, più compatti, sono omologati Euro5+, dotati di una miglior distribuzione delle masse e di un cambio rivisto. Per le più grandi Svarpilen e Vitpilen 401 c'è un monocilindrico da 399 cc che eroga 45 CV, mentre sotto il profilo dell'elettronica troviamo ABS e controllo di trazione cornering, differenti riding mode, sospensioni WP regolabili. Grazie al quickshifter “Easy Shift” le cambiate sono ancora più veloci e piacevoli, mentre il display TFT antiriflesso, le finiture premium con adesivi sotto trasparente e le ruote da 17” completano il quadro sotto il profilo di stile e dotazioni.

LE 125 Sulle nuove Svartpilen e Vitpilen 125 troviamo un monocilindrico 125 che eroga 15 CV, il limite massimo per la patente A1. Stile esclusivo e componentistica di alto livello come le loro sorelle maggiori, con sospensioni WP, freni ByBre e ABS cornering di Bosch. Svartpilen monta ruote a raggi da 17” con pneumatici premium Pirelli Scorpion Rally STR, mentre Vitpilen è equipaggiata con ruote in lega da 17'' con 6 razze aerodinamiche e pneumatici premium Michelin Power 6.

USCITA E PREZZI La nuova gamma Svartpilen e Vitpilen sarà disponibile a partire da febbraio 2024 presso tutti i concessionari Husqvarna Motorcycles. Prezzi a partire da 5.630 euro per Vitpilen 125 2024, mentre la Svartpilen 125 segue a 5.730 euro. Le 401, invece, seguono con i 6.680 euro della Vitpilen e i 6.780 euro della Svartpilen. Husqvarna Motorcycles offre una ricca gamma di accessori nel suo catalogo e non manca la collezione di abbigliamento Functional Street per la linea completa di capi e protezioni.

In evidenza



• Nuovi motore, telaio e forcellone con monoammortizzatore WP disassato

• Nuovo display TFT da 5”

• Forcella WP a cartuccia aperta

• Verniciatura premium con adesivi sotto trasparente

• Altezza sella contenuta in 820 mm

• ABS cornering

• Quickshifter “Easy Shift” e connettività di serie

• Faro LED con luce di posizione ad anello

• Ruote a raggi da 17” con pneumatici premium Pirelli Scorpion Rally STR (Svartpilen 125 e

Svartpilen 401)

• Ruote in lega da 17'' con 6 razze aerodinamiche e pneumatici premium Michelin Power 6

(Vitpilen 125 e Vitpilen 401)

Pubblicato da Michele Perrino, 16/01/2024